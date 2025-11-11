Amara Hartmann, da novela Dona de Mim, lança livro infantil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Lia Roxa e a Matinta Pereira" é o 4º livro de Amara Hartmann, intérprete de Rosa jovem. Na obra, a artista que aborda temas como bullying e amizade.

Clique aqui e escute a matéria

Arte nas telas e na páginas: a atriz e escritora Amara Hartmann se prepara para o lançamento de ua nova obra - o livro infantil: "Lia Roxa e a Matinta Pereira".

A artista de 31 anos, que há mais de uma década pelo meio cultural, está em exibição como a versão jovem de Rosa, mãe de Abel (Tony Ramos), personagem que divide com muito orgulho com a ícone da atuação Suely Franco, em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo.

Agora, Amara se prepara para dialogar com um público que adora: as crianças. Seu mais novo livro, "Lia Roxa e a Matinta Pereira", tem desenhos feitos pela ilustradora Milena Santos e traz temáticas como confiança, amizade e novas formações familiares, além de um toque especial de folclore brasileiro.

"O livro é muito sensível para mim, pois ele nasceu em um momento em que eu estava entendendo a minha potência e a potência das mulheres a minha volta. Foram elas que me ensinaram e apoiaram, desde o bullying na infância, até os desafios da vida adulta, a acreditar em mim mesma", diz Amara.

Qual é a história de Lia Roxa e a Matinta Pereira?

Em "Lia Roxa e a Matinta Pereira", de Amara Hartmann, somos apresentados a Lia, uma menina normal, mas diferente: ela tem o cabelo roxo! Seus colegas de turma não parecem gostar muito, afinal de contas, ela chama muita atenção. E como toda história infantil também é regada de magia, Lia tinha como melhor amiga uma coruja dourada que sempre a defendia em momentos importantes.

Mesmo com a batalha contra problemas de uma menina comum - com uma característica extraordinária -, Lia busca sua força interna e acaba descobrindo que faz parte do clã das Tintapereiras, um grupo de mulheres que possuem poderes mágicos. Dentro da história, são discutidos temas como bullying, folclore nacional, confiança na intuição, novas formações de família e a confiança nos seus amigos e professores.

"Quando a gente vê uma criança brincando, ela faz isso com muita seriedade - ela acredita no que está fazendo e se diverte! Apesar da correria, eu sempre penso que a escrita e a atuação eram as minhas brincadeiras favoritas. Todos os meus trabalhos artísticos são homenagens para a criança que eu fui, principalmente o Lia Roxa", destaca a autora.

Sobre a autora Amara Hartmann

Atriz, autora e produtora cultural, Amara Hartmann publicou “Maria e as Doze Flores”, “A Comadre Fulozinha e a Magia da Tyba” e “Os Labaxos e as Chuvas”. Atuou na novela “Dona de Mim”, da TV Globo, e fundou a produtora Romã Atômica, onde desenvolve projetos que misturam arte, afeto e território.

Serviço

Livro: Lia Roxa e Matinta Pereira

Lançamento: 23 de novembro, domingo, às 15h00, no Museu de Arte Osorio Cesar (Avenida dos Coqueiros, 441 – Centro Franco da Rocha/SP)

Autora: Amara Hartmann (@amarahartmann) com ilustrações de Milena Santos (@milenaeart)

Adquira o livro em pré-venda através do link