Resumo de Iludida 27/11: Bahar revela beijo de Derya e Turgay para Asya
Acompanhe as emoções de Iludida nesta sexta-feira e veja como revelações amorosas inesperadas agitam a vida dos personagens na trama.
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O capítulo de Iludida desta sexta-feira (27/11) será marcado por mudanças nos planos profissionais de Asya e novos conflitos na família de Derin.
Depois de decidir não voltar ao hospital, a médica recebe uma proposta de Cavidan, que oferece um espaço para que ela monte sua própria clínica.
A oportunidade anima a protagonista, que vai conhecer o local ao lado de Bahar. Enquanto isso, Gönül aconselha Volkan a colocar um ponto final no casamento com sua filha o quanto antes.
A conversa sobre o futuro do relacionamento, porém, acaba provocando mais um desentendimento entre mãe e filha. Derin escuta Gönül desabafar com Turgay e discutir a situação, reagindo ao que ouve.
O que acontece em Iludida nesta sexta-feira (27/11)?
Asya recebe uma proposta inesperada
Gönül aconselha Volkan a terminar o casamento com Derin o quanto antes. A mãe da jovem acredita que o arquiteto precisa encerrar a relação, enquanto ele também tenta conversar com Asya, mas acaba rejeitado pela ex-esposa.
Em outra frente, Cavidan oferece um espaço para que Asya monte sua própria clínica. A proposta representa uma nova possibilidade profissional para a médica, que decide não voltar ao hospital. Ao descobrir a decisão, Derya fica surpresa.
Asya conhece espaço para abrir a própria clínica
Cavidan leva Asya e Bahar para conhecer o local onde poderá funcionar a nova clínica. A oportunidade surge em um momento de mudanças na vida da protagonista, que começa a considerar novos caminhos para sua carreira.
Enquanto isso, Bahar conta a Asya sobre o beijo entre Derya e Turgay. A revelação acrescenta mais um assunto às conversas entre as amigas, especialmente diante dos sentimentos envolvidos nessa aproximação.
Derin discute com Gönül após ouvir conversa com Turgay
Gönül desabafa com Turgay e pede ajuda para lidar com a situação da filha. No entanto, Derin escuta parte da conversa e acaba discutindo com a mãe. A jovem também se recusa a ser atendida por qualquer médica que não seja Derya.
Derya, por sua vez, fica abalada ao convidar Turgay para tomar um café e receber uma resposta negativa. Já Nil procura Pelin para desabafar e recebe conselhos da amiga.
No fim dos acontecimentos, Volkan e Selçuk conversam sobre Asya e Derin, enquanto os conflitos entre os personagens continuam movimentando a trama.