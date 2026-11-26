Acompanhe as emoções de Iludida nesta quinta-feira e veja como invasões inesperadas e rejeições decisivas marcam o capítulo. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta quinta-feira (26/11) será marcado por revelações que podem mudar o rumo da investigação sobre o desaparecimento de Derin.

Determinada a provar sua inocência, Asya apresenta a Volkan, Melih e à própria rival um áudio no qual Diidem confessa sua participação na trama.

A gravação provoca uma reação de choque e leva Melih a confrontar a sobrinha sobre tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Gönül admite que já sabia do plano da filha e tenta impedir que o irmão a denuncie.



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Derin também continua tentando controlar a situação: declara seu amor a Volkan, usa a gravidez para pedir mais tempo antes do divórcio e procura Derya para exigir que ela esconda a gestação do arquiteto. O episódio ainda traz novos desdobramentos envolvendo Selçuk, Nil e o resultado de um teste de DNA.

Resumo da novela turca Iludida do dia 26

Asya descobre sobre o vídeo manipulado

Asya procura Selçuk e pede que ele conte tudo o que sabe sobre o vídeo manipulado. Decidida a esclarecer os acontecimentos e provar que não tem culpa, a médica apresenta um áudio com a confissão de Diidem para Derin, Volkan e Melih.

Abismado com o que escuta, Melih confronta a sobrinha sobre toda a armação. A discussão termina com uma revelação surpreendente, enquanto o tio passa a querer que Derin assuma a responsabilidade por seus atos.

Gönül admite que sabia do plano de Derin

Gönül revela a Melih que já tinha conhecimento do plano de Derin. Ao perceber que o irmão pretende denunciar a filha, ela tenta impedi-lo, criando mais um conflito familiar em meio às descobertas sobre a armação.

Em outra frente, Derin declara seu amor a Volkan e usa a gravidez para pedir um tempo, alegando que precisa tentar aceitar o divórcio. Mais tarde, ela liga para Derya e exige que a médica esconda do arquiteto a verdade sobre sua gestação.

Volkan invade a casa de Asya e é rejeitado

Volkan vai até a casa de Asya aos gritos, mas a médica não aceita a aproximação e exige que ele mantenha distância definitiva. A postura da protagonista deixa claro que ela não pretende retomar a relação com o ex-marido.

Melih também procura Asya e Bahar para tentar reparar os erros que cometeu. Enquanto isso, Selçuk mostra o resultado do teste de DNA a Nil. Nevin, por sua vez, pede que Asya volte à Associação.

