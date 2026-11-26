Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quinta-feira e veja como ameaças mortais e momentos de puro desespero marcam a reta final. Confira!

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O capítulo de Avenida Brasil desta quinta-feira (26/11) será marcado por momentos de tensão no cativeiro de Tufão.

Depois de conseguir uma pista sobre o paradeiro do ex-jogador, Nina decide ir até o sítio de Santiago para tentar resgatá-lo. A situação fica ainda mais perigosa quando o vilão coloca os dois sob a mira de um revólver e revela que pretende matar o antigo rival.

Enquanto isso, Carminha fica frente a frente com Tufão e descobre os planos de Santiago. Em meio ao confronto, Nina conta que foi a própria Carminha quem salvou a vida dela e do ex-jogador.

A revelação antecede uma atitude inesperada da vilã, que consegue desarmar Santiago e entrega o revólver para Nina.

O que acontece em Avenida Brasil nesta quinta-feira (26/11)?

Nina tenta salvar Tufão

Nina consegue uma pista sobre o cativeiro de Tufão e começa a investigar o paradeiro do ex-jogador. Ao mesmo tempo, Zenon descobre que Santiago está sendo procurado pela polícia, enquanto o criminoso garante a Carminha que seu golpe será um sucesso.

No Divino, os moradores se reúnem no bar de Silas para fofocar sobre os últimos acontecimentos. Cadinho também movimenta a trama ao invadir o apartamento de Jimmy. Já Nina decide procurar o sítio de Santiago, determinada a descobrir onde Tufão está sendo mantido.

Santiago ameaça matar Tufão e coloca Nina em perigo

Santiago coloca Carminha e Tufão frente a frente e revela à ex-mulher que pretende matar o ex-jogador. O vilão ainda promete amenizar o sofrimento da vítima no momento em que executar o plano.

Enquanto isso, Zenon instala um rastreador para monitorar os sequestradores. Jorginho descobre que Nina foi até Magé, e a jovem consegue localizar o cativeiro de Tufão. Ela liga para o namorado e tenta organizar o resgate.

A situação se torna ainda mais grave quando Nina tenta salvar Tufão e os dois acabam sob a mira de Santiago. Durante o confronto, a jovem conta que Carminha foi responsável por salvar a vida dela e também a do ex-jogador.

Carminha desarma Santiago e entrega revólver a Nina

Diante da revelação, Carminha surpreende ao agir contra Santiago. A vilã consegue desarmar o criminoso e entrega o revólver para Nina, em uma reviravolta que pode mudar o rumo do confronto no cativeiro.

