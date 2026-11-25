Acompanhe as emoções de Iludida nesta quarta-feira e veja como confrontos intensos e momentos de tensão marcam o capítulo. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta quarta-feira (25/11) será marcado por novas tentativas de Derin para impedir o fim de seu casamento com Volkan.

Mesmo depois de reafirmar que deseja se separar, o arquiteto continua sendo alvo das manipulações da esposa, que não aceita perder o marido.

Enquanto isso, Asya exige que a rival conte a verdade às autoridades, e Gönül tenta fazer a filha perceber a gravidade de suas atitudes.

A situação também movimenta Selçuk, que procura informações sobre Haluk e alerta Volkan sobre uma possível armação. Ao mesmo tempo, Turgay aconselha Asya a deixar os acontecimentos do passado para trás e começar uma nova fase.

O que acontece em Iludida nesta quarta-feira (25/11)?

Asya confronta Derin

Selçuk procura informações sobre Haluk e tem uma conversa sincera com Gönül a respeito dos últimos acontecimentos. Convencido de que existe uma armação por trás de tudo o que está acontecendo, ele também decide alertar Volkan.

Enquanto isso, Derya vê Volkan saindo da casa de Asya e questiona o arquiteto sobre a situação. A médica, por sua vez, confronta Derin e exige que ela conte toda a verdade à polícia, aumentando a tensão entre as duas.

Derin perde o controle após confronto com Gönül

Gönül tenta fazer a filha enxergar as consequências de suas atitudes, mas Derin perde o controle durante o confronto. Pouco depois, a jovem passa mal no banheiro do hospital e pede ajuda a Derya.

Em outra conversa, Turgay aconselha Asya a deixar o passado para trás e buscar uma nova vida. A médica, que ainda enfrenta os desdobramentos dos acontecimentos recentes, recebe o conselho enquanto tenta seguir em frente.

Volkan aparece com rosas brancas e anuncia divórcio

Volkan surpreende Asya ao aparecer com um buquê de rosas brancas e anunciar que decidiu terminar seu casamento com Derin. A decisão, porém, não é aceita pela esposa, que continua determinada a não perder o marido.

Derin volta a recorrer à manipulação para tentar fazê-lo mudar de ideia. Volkan, no entanto, reafirma que deseja o divórcio e se recusa a ceder às investidas da esposa.

