Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quarta-feira e veja como crimes perigosos e momentos de tensão marcam a reta final. Confira no resumo!

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O capítulo de Avenida Brasil desta quarta-feira (25/11) será marcado por uma reviravolta na vida de Tufão. O ex-jogador será abordado pelos comparsas de Santiago e levado à força para o sítio do vilão, que pretende fugir para a Itália.

Enquanto a família tenta entender o desaparecimento, Carminha descobre o que aconteceu e Monalisa passa a desconfiar de que ela esteja envolvida no sequestro.

A trama também terá momentos de tensão envolvendo Lúcio, que é poupado após Carminha obrigar Santiago a não tirar sua vida.

Janaína encontra o rapaz machucado e, ao perceber que o vilão está tramando alguma coisa, decide alertar Nina e Jorginho. Além disso, Nina e Ágata fazem as pazes, e a jovem revela a Lucinda uma informação importante sobre o passado de Santiago.

O que acontece em Avenida Brasil nesta quarta-feira (25)?

Nina e Ágata fazem as pazes

Carminha obriga Santiago a poupar a vida de Lúcio. Mais tarde, Janaína encontra o rapaz machucado e descobre que ele estava com medo de Santiago. Diante da situação, ela avisa Nina e Jorginho que o vilão está planejando alguma coisa.

Enquanto isso, Nina e Ágata fazem as pazes. Silas demonstra interesse por Ivana, e Jorginho tenta entrar em contato com Tufão, mas não consegue falar com o ex-jogador.

Tufão é sequestrado pelos comparsas de Santiago

Tufão é abordado pelos comparsas de Santiago e acaba sequestrado. A demora para conseguir falar com ele chama a atenção de Jorginho, que conversa com Leleco. Os dois estranham o desaparecimento do ex-jogador, enquanto Carminha descobre que ele foi levado.

Monalisa também percebe que Tufão está desaparecido e conclui que Carminha pode estar por trás do sequestro. Enquanto isso, os comparsas levam o ex-jogador para o sítio de Santiago, que começa a planejar sua fuga para a Itália.

Nina revela segredo sobre Santiago a Lucinda

Durante os acontecimentos, Lúcio conta que Carminha estava com medo de Santiago. Tufão consegue entrar em contato com a família, mas continua nas mãos do vilão.

Nina, por sua vez, procura Lucinda e conta que Santiago matou a própria esposa. A revelação acrescenta mais um elemento ao mistério em torno do passado do criminoso e de seus planos.

