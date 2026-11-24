Acompanhe as emoções de Iludida nesta terça-feira e veja como confissões dolorosas e confrontos intensos agitam os rumos da trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta terça-feira (24/11) será marcado por novos conflitos entre Volkan e Derin e por uma reviravolta na investigação sobre o sequestro.

Depois de ser apontada como responsável pelo crime, Asya passa a enfrentar suspeitas das autoridades. Esgotada com a situação, a médica decide contar a Melih que Derin planejou tudo desde o início.

Enquanto isso, Faruk e Nazan são interrogados, e a jovem continua apresentando uma versão dos acontecimentos para tentar responsabilizar a rival.

A crise no casamento de Volkan também ganha novos contornos. Durante uma discussão, o arquiteto admite que ama Asya e que nunca sentiu por Derin o mesmo que sente pela médica.

Veja o que acontece na novela turca Iludida nesta terça-feira (24)

Asya entrega plano de Derin para Melih

Faruk e Nazan são interrogados pelas autoridades, enquanto Derin presta depoimento e apresenta uma versão dos fatos para culpar Asya pelo sequestro. A investigação, porém, continua avançando, e novas evidências colocam a médica sob suspeita.

Melih e o investigador comunicam a Asya que os elementos reunidos pela polícia levantam dúvidas sobre seu possível envolvimento no desaparecimento de Derin. Cansada de ser responsabilizada pelo caso, a médica decide contar a Melih que Derin planejou tudo desde o começo.

Enquanto isso, Nil e Selçuk visitam Asya e demonstram apoio neste momento delicado. A médica tenta lidar com as acusações e com as consequências dos acontecimentos recentes.

Volkan admite que ama Asya e Derin reage com agressão

Derin continua tentando convencer Volkan a desistir da separação. Durante uma discussão, ela insiste em responsabilizar Asya por todos os problemas do casal, mas o arquiteto não recua.

Volkan admite que ama a médica e afirma que nunca sentiu por Derin o mesmo sentimento. Revoltada com a declaração, a jovem dá um tapa no rosto do marido e se recusa a aceitar o fim do casamento.

Mesmo diante da reação de Derin, Volkan mantém sua decisão e reafirma que pretende se divorciar. Para ele, o fim da relação é a melhor escolha para os dois.

Família Güçlü enfrenta preocupação com Haluk

Enquanto os conflitos entre Volkan, Derin e Asya se intensificam, a família Güçlü vive momentos de aflição no hospital. O estado de saúde de Haluk continua crítico, aumentando a preocupação dos familiares.

Em meio a tantos acontecimentos, a investigação sobre o sequestro segue movimentando a trama e coloca Asya diante de mais um desafio para provar sua inocência.

