Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta terça e veja como uma perda trágica e segredos revelados mudam os rumos da trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta terça-feira (24/11) será marcado pela morte de Nilo e por novas armações de Santiago contra a família de Tufão.

Antes de morrer, o personagem conta sua história para Nina, que presencia seus últimos momentos e depois relata o ocorrido a Jorginho.

Enquanto isso, Santiago conta a Carminha que conseguiu se livrar do rival e começa a colocar novos planos em prática. A vilã também se envolve em uma situação delicada ao descobrir informações sobre os negócios de Tufão.

Depois de ouvir Ivana conversando sobre o assunto, Carminha se aproxima de Ágata e descobre quando o ex-marido pretende fechar um acordo.

Veja o que acontece em Avenida Brasil nesta terça-feira (24)

Nilo revela segredos antes de morrer

Antes de morrer, Nilo conta sua história para Nina. A cozinheira acompanha os últimos momentos do personagem e, depois, procura Jorginho para contar que ele morreu em seus braços. O rapaz, no entanto, se recusa a acreditar nas acusações que Nilo fez antes de morrer.

Enquanto isso, Santiago conta a Carminha que conseguiu se livrar de Nilo. A notícia movimenta os planos dos dois, mas a vilã não demonstra disposição para participar de todas as armações do comparsa.

Betânia também procura Nina e pede ajuda. Em outro momento, Tufão reúne a família e faz um alerta para que todos tenham cuidado com Carminha, preocupado com as atitudes da ex-mulher.

Carminha descobre informações sobre os negócios de Tufão

Carminha escuta Ivana conversando sobre negócios com Tufão e fica interessada no assunto. Mais tarde, ela se aproxima de Ágata e consegue descobrir quando o ex-marido pretende fechar um negócio.

Santiago apresenta a ideia de sequestrar Tufão, mas Carminha se recusa a participar do plano. Apesar disso, ela continua envolvida nas movimentações do empresário e decide ligar para Lúcio. A situação muda quando Santiago e seus capangas rendem Carminha e Lúcio, surpreendendo os dois.

Diógenes aceita união de Roni, Suelen e Leandro

No núcleo de Suelen, Diógenes acaba concordando com a união entre Roni, a jovem e Leandro. A decisão representa mais um desdobramento na relação dos três personagens.

Enquanto isso, Monalisa defende que Ágata precisa saber a verdade sobre seus pais. Já Verônica, Noêmia e Alexia se encontram na casa de Jimmy, em mais um momento que movimenta a vida dos personagens.

