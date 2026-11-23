Acompanhe a semana intensa de Quem Ama Cuida e veja como expulsões inesperadas e investigações reabertas mudam os rumos da história. Confira o resumo!

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A semana de Quem Ama Cuida será marcada por revelações familiares, disputas por patrimônio e novos desdobramentos na investigação sobre a morte de Arthur.

Adriana enfrenta Pilar e consegue avançar com a retirada da vilã do apartamento, enquanto a reabertura do processo coloca novamente em evidência as circunstâncias da morte do empresário.

Ao mesmo tempo, segredos sobre a paternidade de Tiago vêm à tona e provocam conflitos entre Laurentino, Mirtes, Silvana e o próprio rapaz.

A relação entre Mau Mau e Felipe também passa por uma crise depois que o jovem descobre o parentesco de Mau Mau com Adriana.

O que acontece em Quem Ama Cuida nesta semana?

Segunda-feira – 23/11/2026

Felipe descobre que Mau Mau é irmão de Adriana, uma revelação que pode mudar a relação entre os dois. Enquanto isso, Tiago avisa a Pilar que as retiradas dos sócios da joalheria estão suspensas.

Em outra frente, Camilo conta a Mirtes que Laurentino tem um filho, e ela cobra explicações do marido. Adriana e Rafael também discutem, enquanto Carolina chama Mau Mau para conversar com Felipe. O rapaz aceita conversar com Otoniel.

Terça-feira – 24/11/2026

Otoniel ameaça expulsar Mau Mau de casa, e o rapaz decide se mudar para a residência de Adriana, com o apoio de Elisa.

A decisão aumenta a tensão familiar, enquanto Laurentino fica surpreso com a reação de Mirtes ao revelar que é pai de Tiago. Heitor comenta com Pedro que está interessado em Bruna.

Já Ademir procura Pilar para avisar sobre o pedido de prestação de contas feito por Pedro em favor de Brigitte. Adriana, por sua vez, anuncia a Otoniel que chegou o momento de uma conversa definitiva sobre Mau Mau.

Quarta-feira – 25/11/2026

Adriana defende Mau Mau diante de Otoniel, enquanto o rapaz desabafa com Dafne sobre os acontecimentos.

Em outro núcleo, Susana aceita ajudar Dora a procurar documentos que possam incriminar André no escritório de Ademir. Fernando recebe uma notícia que pode mudar suas expectativas: Diná tem chances de despertar do coma.

Enquanto isso, Pedro diz a Ulisses que Brigitte não pode ser filha de Rodolfo. O capítulo termina com um momento de tensão para Adriana e Elenice. As duas se surpreendem quando a janela da sala de Elenice é atingida por um tiro.

Quinta-feira – 26/11/2026

Tom aparece armado nas proximidades da casa de Elenice, mas a mulher se recusa a sair. Enquanto isso, Mau Mau conta a Dafne que vai morar com Adriana.

Ulisses consegue dinheiro de Pilar depois de chantageá-la com o segredo sobre a paternidade de Brigitte. Em outra frente, Heitor avisa a Adriana que chegou o mandado de intimação para retirar Pilar do apartamento.

A situação de Tiago também ganha um novo desdobramento quando Nancy revela que Laurentino é seu pai biológico. No fim, Pilar recebe das mãos de Adriana uma ordem de despejo.

Sexta-feira – 27/11/2026

Adriana coloca em prática a decisão de retirar Pilar do imóvel e expulsa a vilã, Ingrid e Rafael do apartamento de Arthur. Tiago, por sua vez, questiona Silvana por ela não ter contado que Laurentino é seu pai.

A relação entre Mau Mau e Felipe também enfrenta dificuldades. Felipe afirma que não consegue voltar a confiar no rapaz. Enquanto Pilar e Ingrid deixam o apartamento, Heitor se recusa a doar parte da herança para a vilã.

Na investigação sobre a morte de Arthur, a exumação do corpo confirma o laudo oficial. Pedro, porém, entrega ao delegado um castiçal que pode ser idêntico ao objeto utilizado no crime, acrescentando uma nova pista ao caso.

Sábado – 28/11/2026

O delegado decide encaminhar o castiçal para exame pericial, dando continuidade à investigação sobre a morte de Arthur. Enquanto isso, Silvana conta a Tiago que Belmiro sempre soube que não era o pai do jovem.

Mau Mau deixa claro para Fernando que gosta de Felipe. Já Ademir descobre que Susana procurou documentos capazes de incriminar André. Diante da situação, Susana conta ao rapaz que o advogado está chantageando Dora.

Adriana também presta depoimento na reabertura do processo sobre a morte de Arthur. Durante a ocasião, ela provoca Pilar e questiona se a vilã está preparada para se tornar suspeita do crime.

