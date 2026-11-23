Acompanhe a semana intensa de Por Você e veja como retornos inesperados e ameaças à família mudam os rumos da história. Confira no resumo!

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A semana de Por Você será marcada pelo retorno de Aroldo, que volta a se aproximar dos filhos de Juli e provoca preocupação em Bela.

Depois de descobrir o paradeiro do ex-marido de Juli, Zé consegue colocá-lo novamente no caminho da família.

Enquanto os conflitos familiares ganham força, outros personagens vivem mudanças nos relacionamentos e enfrentam dificuldades pessoais.

Leandra salva um bebê engasgado e recebe elogios de Vitor, mas sua escolha profissional provoca uma discussão com Vanessa.

O que acontece em Por Você nesta semana?

Segunda-feira – 23/11/2026

Leandra salva um bebê que estava engasgado, e Vitor elogia sua atuação. Enquanto isso, Vanessa procura saber mais sobre os irmãos de Ítalo, e Samuca surpreende Lucas ao perguntar se ele gostaria de ser seu pai.

Leandra e Vanessa discutem por causa da escolha profissional da jovem. Em outra frente, Suelen e Maike se declaram, enquanto Glorinha e Juca saem juntos.

Vanessa orienta Zé a se aproximar de Glorinha. Gabriel, por sua vez, descobre que Junqueira foi solto. Seguindo as orientações recebidas, Zé aborda Glorinha.

Terça-feira – 24/11/2026

Zé se apresenta a Glorinha como um antigo amigo de Aroldo. Desconfiada e abalada com as questões familiares, a jovem desabafa com Otto sobre o ex-marido de Juli.

Durante a conversa, o sensei revela que viveu um romance com Juli depois que ela foi abandonada pelo marido. Enquanto isso, Zé pede mais dinheiro a Vanessa para continuar investigando Aroldo e consegue informações sobre o paradeiro dele com Caveira.

No churrasco organizado por Peixe, Leandra aconselha Toy a valorizar Lia. Bela e Gabriel também encontram apoio um no outro, enquanto Ítalo conta à jovem sobre a aproximação de Vanessa.

Quarta-feira – 25/11/2026

Zé conta a Vanessa que conseguiu encontrar o paradeiro de Aroldo. Ao mesmo tempo, Leandra revela a Bela que está feliz com o namoro com Gabriel, mas Vanessa vê as duas juntas.

No hospital, Sabugo demonstra interesse em fazer um curso técnico, e Bela promete ajudá-lo. Clemente continua abalado com a morte de Alírio, e Próspero fica comovido ao perceber sua apatia.

Em outro núcleo, Toy descobre que seus sentimentos por Leandra são correspondidos. Já Glorinha participa do campeonato de judô e se surpreende ao ver Aroldo na arquibancada.

Quinta-feira – 26/11/2026

Glorinha fica radiante com a aparição de Aroldo, mas Bela questiona as verdadeiras intenções do pai dos filhos de Juli. A possibilidade de ele voltar a fazer parte da vida das crianças deixa a jovem preocupada.

Toy conta a Próspero sobre o momento que viveu com Leandra e a conversa que teve com Lia. Enquanto isso, Dalva e Próspero descobrem que Clemente está passando o ponto de seu bar.

Gabriel alerta Ricardo de que o retorno de Aroldo pode ameaçar a guarda de Bela, embora o histórico de abandono parental possa pesar contra o ex-marido de Juli. Juarez também confronta Aroldo, enquanto Bela garante a Iara que não acredita nas intenções dele.

Sexta-feira – 27/11/2026

Aroldo e Vanessa se encontram, aumentando as preocupações em torno da aproximação do homem com a família. Peixe e Ítalo discordam de Glorinha sobre a possibilidade de ela se reaproximar do ex-marido de Juli.

Vanessa dispensa Zé, e Peixe discute com ela. Enquanto isso, Samuca conhece um cachorro abandonado, e Próspero fica preocupado com o desaparecimento de Clemente.

Aroldo se apresenta a Lucas e demonstra interesse no desenvolvimento dos filhos. Zé também conhece o homem, mas Juarez desconfia ao ver os dois juntos.

Sábado – 28/11/2026

Sílvia e Ricardo voltam a se aproximar, enquanto Bela confessa a Lucas que está preocupada com o retorno de Aroldo. Em outra conversa, Iara fala sobre suas tentativas de engravidar.

Peixe procura Juarez e pede seu antigo emprego na feira de volta. Já Melinda comenta com Próspero sobre o sofrimento de Clemente pela morte de Alírio.

Gabriel avisa a Vanessa que Junqueira está em liberdade. Enquanto isso, Pérola passa mal, deixando Manoel preocupado. Depois de ser humilhada por Vanessa, Giovana decide se aliar a Junqueira, o que pode trazer novos conflitos para a trama.

