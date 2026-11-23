Acompanhe a semana intensa de Lá na Minha Terra e veja como chegadas inesperadas e armações perigosas mudam os rumos da trama. Confira no resumo!

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A semana de Lá na Minha Terra será marcada pela chegada de Rosenda a São Paulo, novos confrontos e revelações que podem mudar o rumo da busca por Severino.

Depois de desembarcar no Rio de Janeiro devido a um pouso de emergência, a viajante segue para a capital paulista, mas acaba sendo roubada durante o trajeto.

Enquanto isso, Cesário tenta manter seu passado escondido de Ismália, mas a presença de Rosenda em São Paulo ameaça seus segredos.

Celestina aproveita a situação para chantageá-lo e exigir dinheiro em troca de não permitir que ele encontre a mulher.

O que acontece em Lá na Minha Terra nesta semana?

Segunda-feira – 23/11/2026

Rosenda desembarca no Rio de Janeiro depois que o avião em que viajava realiza um pouso de emergência. Em seguida, ela consegue embarcar em um ônibus com destino a São Paulo.

Na capital paulista, porém, a viajante é roubada por Josias, que fica com seu celular e seu colar. Marleide decide acolhê-la. Enquanto isso, Ismália tenta disfarçar suas intenções, mas não consegue entregar a maçã envenenada a Cleópatra.

Celestina pressiona Josias a confirmar a morte da égua. Já Rosenda ouve Josélia e Heraldo conversando sobre a agiota e começa a perceber o perigo que envolve a situação.

Terça-feira – 24/11/2026

Rosenda alerta Josélia e Heraldo sobre a ameaça representada por Celestina. Determinada a ajudar, ela procura a agiota e exige que a dívida da família de Marleide seja perdoada.

Em outra frente, Alice encontra uma maçã envenenada na bolsa de Ismália, aumentando o risco de que o plano da mulher seja descoberto.

Celestina convida Cesário para jantar em sua casa, atitude que desperta a desconfiança de Aluísio. Enquanto isso, Raimundo se surpreende ao perceber a inexperiência amorosa de Lina.

Quarta-feira – 25/11/2026

Lina e Raimundo trocam declarações de amor, e o rapaz decide dar um passo importante no relacionamento ao pedir a jovem em casamento.

Ao mesmo tempo, Rosenda se muda para a pensão de Celestina, que revela a Cesário que a mulher está em São Paulo. A notícia deixa a situação ainda mais delicada para o marido de Ismália, que tenta manter seu passado longe da família.

Enquanto isso, Ismália consegue envenenar Cleópatra e fica preocupada ao perceber que Alice encontrou a maçã. No núcleo de Lina e Raimundo, Damaso flagra os dois juntos e confronta o casal. Brícia também repreende o rapaz.

Quinta-feira – 26/11/2026

Celestina passa a chantagear Cesário e exige uma quantia alta para impedir que ele encontre Rosenda. Pressionado, o marido de Ismália deixa a pensão às pressas e acaba provocando um acidente com Lourdes.

Durante a confusão, Rosenda reconhece Cesário, mas ele foge pelas ruas de São Paulo. Celestina tenta convencê-la de que houve um engano, numa tentativa de afastar qualquer suspeita.

Enquanto isso, Raimundo pede ajuda a Lina para salvar seu cabrito. Ismália, por sua vez, começa a desconfiar de que Cesário esteja tendo um caso extraconjugal.

Sexta-feira – 27/11/2026

Cesário enfrenta Ismália, mas a situação ganha um novo desdobramento quando Tânia avisa que Cleópatra morreu. Em São Paulo, Lourdes acolhe Rosenda em sua casa e apoia a busca da viajante por Severino.

Lina pede que Raimundo tenha calma em relação ao futuro dos dois. Já Elias fica desesperado quando Lourdes menciona Celestina, que continua pressionando Cesário para receber o dinheiro exigido.

Mais tarde, Lourdes conta a Almerindo que Rosenda acredita ter encontrado Severino, aumentando a expectativa em torno da busca pelo homem.

Sábado – 28/11/2026

Não haverá exibição de capítulo de Lá na Minha Terra neste sábado, em razão da transmissão ao vivo da partida final da Copa CONMEBOL Libertadores pela TV Globo.

