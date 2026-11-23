Acompanhe as emoções de Iludida nesta segunda-feira e veja como reencontros emocionantes e rejeições marcam o início da semana. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta segunda-feira (23/11) será marcado por revelações sobre os sequestros, conflitos familiares e novas declarações de Volkan.

Enquanto Asya se recupera de uma cirurgia, o arquiteto decide permanecer ao lado da médica, deixando Derin arrasada.

Mesmo diante da insistência do ex-marido, Asya rejeita qualquer possibilidade de reconciliação. Volkan, por sua vez, admite que ainda ama a médica e reafirma sua intenção de colocar um ponto-final no casamento com Derin.

A situação de Derin também ganha novos desdobramentos. Melih revela a Gönül que a jovem está grávida, enquanto ela escuta o coração do bebê pela primeira vez.

Confira o que acontece em Iludida nesta segunda-feira (23)

Volkan é rejeitado por Asya

Volkan fica desesperado com o estado de saúde de Asya e Derin após os acontecimentos recentes. Enquanto isso, Bahar e Ali acompanham pela televisão as notícias sobre a médica. Melih também procura o arquiteto para atualizá-lo sobre a situação de Haluk, que continua preocupando a família.

No hospital, Asya desperta depois da cirurgia. Volkan decide permanecer ao lado dela, atitude que deixa Derin arrasada. Mais tarde, Turgay visita a médica, provocando a irritação do ex-marido dela.

Quando Ali finalmente reencontra a mãe, Asya deixa claro que não pretende reatar o relacionamento com Volkan. Mesmo com a declaração de amor do arquiteto, a médica rejeita qualquer possibilidade de reconciliação.

Gönül descobre gravidez de Derin e confronta a filha

Derin vive um momento especial ao escutar o coração do bebê pela primeira vez. A gravidez, porém, também provoca novas tensões familiares. Melih revela a Gönül que a jovem está esperando um filho, surpreendendo a personagem.

A situação fica ainda mais complicada quando Gönül descobre toda a verdade sobre os sequestros. Revoltada com as atitudes da filha, ela a confronta e dá um tapa em Derin.

Enquanto isso, Volkan volta a afirmar que ama Asya e que pretende encerrar definitivamente seu casamento com Derin. A decisão aumenta o sofrimento da jovem, que já está abalada com a escolha do marido.

Demir sofre com piora no estado de saúde de Haluk

Além dos conflitos envolvendo Asya, Volkan e Derin, a família também enfrenta preocupação com a saúde de Haluk. Após receber notícias sobre a piora do estado do pai, Demir sofre diante da situação.

Melih atualiza Volkan sobre o quadro do empresário, enquanto os familiares acompanham os desdobramentos no hospital.

