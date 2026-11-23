Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta segunda e veja como pedidos inesperados e retornos surpreendentes agitam a trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta segunda-feira (23/11) será marcado por decisões amorosas e novos acontecimentos envolvendo a investigação da morte de Max.

Depois de ser incentivada por Olenka a lutar por Tufão, Monalisa toma coragem e pede o ex-jogador em casamento.

Enquanto isso, Nina continua desconfiada de Santiago e tenta descobrir o que ele está escondendo. Ao lado de Jorginho, ela segue o empresário, mas o rapaz tenta impedir que a cozinheira continue investigando.

Santiago, por sua vez, coloca em prática um plano contra Nilo e o envenena, fazendo com que o personagem comece a delirar. O capítulo ainda reserva um reencontro entre Carminha e Tufão.

Confira o que acontece em Avenida Brasil nesta segunda-feira (23)

Santiago arma contra Nilo

Nina segue desconfiada das atitudes de Santiago e percebe uma movimentação suspeita na loja do empresário. Ao lado de Jorginho, ela decide acompanhar os passos dele para descobrir o que está tramando.

Durante a investigação, os dois seguem Santiago, mas Jorginho tenta impedir que Nina continue se arriscando. O empresário também coloca em prática seu plano contra Nilo.

Depois de decidir acabar com o personagem, Santiago o envenena. A substância provoca delírios em Nilo, que começa a apresentar sinais de que algo está errado.

Enquanto isso, Lucinda afirma que o assassino de Max não merece ser preso. A investigação sobre a morte do malandro continua cercada de mistérios, e as atitudes de Santiago aumentam a tensão entre os personagens.

Monalisa pede Tufão em casamento e ele aceita

Depois de ser incentivada por Olenka a lutar por Tufão, Monalisa decide tomar uma atitude. Ivana conta a ela que o ex-jogador marcou um encontro com Patrícia, o que movimenta a situação amorosa dos personagens.

Mesmo diante das incertezas, Monalisa pede Tufão em casamento. Ele aceita a proposta, e os dois dão um novo passo no relacionamento. Antes disso, Tufão assina os papéis da separação, oficializando mais uma etapa do fim de seu casamento.

O capítulo também reserva um reencontro entre Carminha e Tufão, que voltam a ficar frente a frente após os últimos acontecimentos.

Verônica abandona Cadinho e Suelen tem gravidez comemorada

Verônica decide abandonar Cadinho, provocando mais uma mudança na vida do empresário. Já Suelen tem uma notícia que anima Roni e Leandro: os dois comemoram a gravidez da jovem.

Enquanto os relacionamentos passam por novas reviravoltas, Nina continua determinada a descobrir os planos de Santiago, que segue colocando suas armações em prática.

