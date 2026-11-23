Acompanhe a última semana de Avenida Brasil e veja como grandes revelações e desfechos emocionantes encerram a trama. Confira no resumo!

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A reta final de Avenida Brasil será marcada por perseguições, revelações e acertos de contas que vão definir o destino dos personagens.

Enquanto Santiago coloca em prática um plano perigoso e sequestra Tufão, Nina tenta descobrir o que o vilão está preparando e corre contra o tempo para salvar o ex-jogador.

No meio dessa trama, Carminha também se vê envolvida nos planos do pai e precisa decidir de que lado ficará.

Os últimos capítulos ainda reservam a solução do mistério sobre a morte de Max, a confissão de Carminha e sua ida para a prisão.

O que acontece em Avenida Brasil na última semana?

Segunda-feira – 23/11 (Capítulo 162)

Lucinda afirma que o assassino de Max não merece ser preso, enquanto Santiago decide acabar com Nilo. Desconfiados das movimentações do vilão, Nina e Jorginho passam a segui-lo. A jovem também percebe algo suspeito na loja de Santiago, mas Jorginho tenta impedir que ela continue investigando.

Em outra frente, Tufão assina os papéis da separação. Olenka incentiva Monalisa a lutar pelo ex-marido, e Ivana conta à cabeleireira que ele marcou um encontro com Patrícia. Decidida a não perder a oportunidade, Monalisa pede Tufão em casamento, e ele aceita.

Enquanto Roni e Leandro comemoram a gravidez de Suelen, Verônica decide abandonar Cadinho. Carminha e Tufão também se reencontram. Já Santiago coloca seu plano em prática e envenena Nilo, que começa a delirar.

Terça-feira – 24/11 (Capítulo 163)

Carminha escuta Ivana conversando sobre negócios com Tufão. Enquanto isso, Betânia procura Nina e pede ajuda. Preocupado com a situação, Tufão alerta a família para tomar cuidado com Carminha. Santiago conta à filha que se livrou de Nilo.

Antes de morrer, porém, o homem consegue contar sua história para Nina. A jovem revela a Jorginho que Nilo morreu em seus braços, mas ele se recusa a acreditar nas acusações feitas pelo homem contra Santiago.

Carminha também se recusa a participar do sequestro de Tufão. Mesmo assim, ela se aproxima de Ágata e descobre quando o ex-marido pretende fechar um negócio.

Em outro núcleo, Monalisa defende que a jovem precisa conhecer a verdade sobre seus pais, enquanto Diógenes finalmente concorda com a união entre Roni, Suelen e Leandro. Verônica, Noêmia e Alexia se encontram na casa de Jimmy. No fim, Santiago e seus capangas rendem Carminha e Lúcio.

Quarta-feira – 25/11 (Capítulo 164)

Carminha obriga Santiago a poupar a vida de Lúcio. Enquanto isso, Ágata e Nina fazem as pazes, e Janaína encontra Lúcio machucado. Ao descobrir que Santiago está tramando alguma coisa, ela avisa Nina e Jorginho.

O plano do vilão avança quando Tufão é abordado pelos comparsas de Santiago e acaba sequestrado. Jorginho tenta entrar em contato com o ex-jogador, mas não consegue. Leleco também estranha a demora do pai e procura o rapaz. Ao descobrir o desaparecimento, Carminha fica sabendo que Tufão foi levado.

Monalisa, por sua vez, conclui que a antiga rival está por trás do sequestro. O ex-jogador é levado para o sítio de Santiago, que planeja fugir para a Itália. Durante o cativeiro, Tufão consegue entrar em contato com a família.

Lúcio conta que Carminha estava com medo de Santiago. Enquanto isso, Nina revela a Lucinda que o vilão matou a própria esposa.

Quinta-feira – 26/11 (Capítulo 165)

Nina consegue uma pista sobre o cativeiro de Tufão, enquanto Zenon descobre que Santiago é procurado pela polícia. O vilão, no entanto, garante a Carminha que seu golpe será um sucesso. Enquanto os moradores do Divino fofocam no bar do Silas, Cadinho invade o apartamento de Jimmy.

Na trama principal, Santiago coloca Carminha e Tufão frente a frente e conta à filha que pretende matar o ex-jogador. Zenon instala um rastreador para monitorar os sequestradores. Jorginho descobre que Nina foi até Magé, enquanto a jovem consegue localizar o sítio onde Tufão está sendo mantido.

Ela liga para o namorado e tenta organizar o resgate. Santiago promete amenizar o sofrimento de Tufão quando chegar a hora de matá-lo.

Nina, então, tenta salvar o ex-jogador, mas os dois acabam sob a mira do vilão. Durante o confronto, ela conta que foi Carminha quem salvou a vida dela e de Tufão. A revelação muda o rumo da situação: Carminha desarma Santiago e entrega o revólver para Nina.

Sexta-feira – 27/11 (Capítulo 166) – Último capítulo

Nina avisa a Jorginho que está no aeroporto de Búzios, enquanto Carminha decide se entregar à polícia e assume o assassinato de Max. Com isso, o mistério sobre a morte do personagem finalmente é desvendado. Lucinda deixa a prisão e, mais tarde, visita Carminha na cadeia.

As duas têm uma conversa emocionante, e Lucinda afirma que considera a antiga rival como uma filha. Em outro momento, a mulher também vai buscar Carminha na prisão. Nina e Jorginho viajam juntos, e a jovem anuncia que está grávida. O casal ainda visita Carminha no lixão, onde as duas fazem as pazes.

Enquanto isso, a casa de Tufão vive um momento de alegria. No núcleo de Cadinho, Beverly o chama para sair, mas Jimmy expulsa Noêmia, Verônica e Alexia de seu apartamento. As três acabam se casando com Cadinho.

Já no Divino, o craque do bairro sofre uma contusão, e Olenka descobre o segredo de Adauto. Ela ajuda o rapaz a superar o trauma, e ele consegue acertar um pênalti que garante a subida do Divino para a primeira divisão. FIM!

