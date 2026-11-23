Acompanhe a semana intensa de A Traição e veja como embates perigosos e ameaças diretas colocam personagens em risco na trama. Confira no resumo!

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A semana de A Traição será marcada por conflitos familiares, problemas financeiros e decisões que podem mudar o destino dos personagens.

Enquanto Ozan tenta esconder que perdeu todo o dinheiro que estava sob sua responsabilidade, suas atitudes começam a despertar a desconfiança de Oltan.

A situação se agrava quando ele se envolve em uma briga com Kaan e acaba ferindo o rapaz acidentalmente, ficando ainda mais vulnerável diante dos planos de Oltan.

Ao mesmo tempo, Güzide enfrenta um dilema entre sua vida pessoal e os deveres como juíza. Determinada a ajudar Oylum a deixar a prisão, ela tenta encontrar uma saída para o caso da filha, mas sabe que desafiar pessoas influentes pode trazer consequências.

Confira o que acontece na novela turca A Traição nesta semana

Segunda-feira (23/11)

Ozan tenta esconder seus problemas financeiros e inventa desculpas para impedir que Oltan descubra que ele perdeu todo o dinheiro que estava sob sua responsabilidade.

No entanto, seu comportamento atrapalhado começa a despertar desconfianças. Enquanto isso, Tarik consegue convencer Yeim a acreditar em suas palavras e coloca Güzide diante de uma decisão difícil, aumentando a tensão entre os personagens.

Terça-feira (24/11)

Güzide enfrenta um dilema entre a imparcialidade exigida por sua atuação como juíza e os problemas familiares que envolvem seus filhos.

Diante da situação, ela precisa avaliar como agir sem permitir que os sentimentos pessoais interfiram em seu compromisso com a Justiça.

Quarta-feira (25/11)

Determinada a ajudar Oylum, Güzide se empenha para conseguir tirar a filha da prisão. Sua atitude comove Sezai e reforça sua disposição de lutar pela jovem.

Depois de conversar com o juiz responsável pelo caso, a magistrada enxerga a possibilidade de Oylum responder ao processo em liberdade.

No entanto, o caminho não será simples. Ao enfrentar pessoas influentes para defender a filha, Güzide pode acabar colocando a própria segurança e carreira em risco.

Quinta-feira (26/11)

Ozan se envolve em uma briga com faca e acaba ferindo Kaan acidentalmente. Abalado pela culpa, ele fica ainda mais vulnerável e acaba nas mãos de Oltan, que finge amizade enquanto reúne informações comprometedoras sobre a família Yenersoy.

Enquanto isso, Oylum se aproxima de Tolga, mas tenta controlar a atração que sente pelo rapaz. A jovem não quer perder de vista o sonho de ir para os Estados Unidos e, por isso, procura evitar que os sentimentos atrapalhem seus planos.

Sexta-feira (27/11)

Revoltada por não conseguir alcançar seus objetivos, Yeim decide enfrentar Güzide diretamente e adota atitudes arriscadas que podem comprometer o trabalho da magistrada.

O confronto aumenta a tensão entre as duas e ameaça trazer novos problemas para a família. Tarik, por sua vez, começa a perceber a agressividade e o descontrole de Yeim.

Diante das atitudes da companheira, ele precisa lidar com as consequências das próprias escolhas, tanto na vida familiar quanto nos negócios.

