Ator comenta o papel de Josias, as gravações da novela das 18h e a parceria com o elenco ao lado de nomes como Lília Cabral e Camila Morgado

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Gustavo Falcão integra o elenco da novela das 18h “Lá na minha terra”, escrita por Mário Teixeira e dirigida por Alan Fiterman. Na história, o ator interpreta Josias Peixoto, morador da periferia de São Paulo que tenta mudar de vida a qualquer custo.

Marcado pela ambição e pela falta de escrúpulos, Josias busca brechas para subir na vida por meio de pequenos golpes e armações. Na trama, ele costuma se aproximar de quem pode ajudá-lo a acessar espaços que enxerga como restritos aos privilegiados.

“Josias é um sobrevivente, nascido e criado na periferia de São Paulo e dando seus ‘corres’ para se virar”, define Gustavo. O ator aponta que o personagem age de forma sorrateira e dissimulada para ganhar a confiança de quem está acima dele, embora suas próprias trapalhadas possam atrapalhar os planos.

Parcerias em cena e bastidores



A convivência de Josias na novela acontece sobretudo ao lado de Celestina, vivida por Lília Cabral, uma agiota e trambiqueira de quem o personagem atua como braço direito. A história também conta com Camila Morgado no papel de Ismália, outra vilã que faz contraponto à personagem de Lília.

As primeiras gravações de Gustavo envolveram cenas em um haras onde Ismália e Cesário, interpretado por Daniel de Oliveira, mantêm cavalos, além de passagens nos Estúdios Globo ambientadas na pensão de Celestina. Ambos os cenários ficam em São Paulo no enredo, antes de Josias e Celestina partirem para a fictícia Lavra Seca, onde se concentra a maior parte da trama.

Gustavo Falcão integra o elenco de "Lá na minha terra", nova novela das 18h escrita por Mário Teixeira e dirigida por Alan Fiterman, no papel de Josias Peixoto. - Divulgação

Ao falar sobre o trabalho, o ator destaca a construção dos personagens no texto de Mário Teixeira e a sintonia com a direção de Alan Fiterman na criação de um ambiente de confiança para o elenco.

“Esta é a quarta novela realizada em parceria por Alan Fiterman e Mário Teixeira. É uma alegria poder ingressar nessa trupe”, ressalta.

Sobre a chegada ao grupo, Gustavo afirma ter encontrado um ambiente colaborativo entre os colegas de elenco e equipe. “Percebo que há um sentimento de acolhimento, carinho e respeito muito grande”, afirma, acrescentando que essa troca estimula a criatividade durante os trabalhos da novela.