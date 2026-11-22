Acompanhe a semana decisiva de Iludida e veja como verdades reveladas e decisões irreversíveis mudam os rumos da história. Confira no resumo!

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A semana de Iludida será marcada por confrontos, revelações e novas tentativas de manipulação. Depois de passar por uma cirurgia, Asya desperta no hospital e recebe o apoio de pessoas próximas.

Enquanto isso, Volkan decide permanecer ao lado da médica e afirma que pretende encerrar seu casamento com Derin, que não aceita a separação e tenta usar a gravidez para fazê-lo mudar de ideia.

A situação fica ainda mais complicada quando Asya apresenta uma gravação que pode esclarecer a armação envolvendo os sequestros.

A descoberta provoca confrontos dentro da família Guçlu e revela que Gonul também sabia do plano da filha. Nos próximos capítulos, Derin enfrentará a pressão da mãe e de Melih, enquanto Asya começa a pensar em um novo caminho profissional.

Confira o resumo dos capítulos de Iludida entre 23 e 27 de novembro

Segunda-feira – 23/11 (Capítulo 65)

Volkan fica desesperado com o estado de saúde de Asya e Derin. Enquanto Bahar e Ali acompanham as notícias sobre a médica pela televisão, Melih atualiza o arquiteto sobre a situação de Haluk. No hospital, Derin escuta o coração do bebê pela primeira vez, e Melih revela a Gonul que a jovem está grávida.

Depois de passar pela cirurgia, Asya desperta e recebe a presença de Volkan, que decide permanecer ao lado dela. A atitude deixa Derin arrasada. Turgay também visita a médica no hospital, provocando a irritação do ex-marido de Asya.

Ao descobrir toda a verdade sobre os sequestros, Gonul enfrenta Derin e chega a dar um tapa na filha. Em outra conversa, Volkan admite que ama Asya e reafirma que pretende colocar um ponto-final no casamento.

Ali finalmente reencontra a mãe, mas a médica rejeita qualquer possibilidade de reconciliação com o ex-marido. Enquanto isso, Demir sofre com a piora do estado de saúde do pai.

Terça-feira – 24/11 (Capítulo 66)

Faruk e Nazan são interrogados pelas autoridades. Derin também presta depoimento à polícia, mas inventa uma versão dos acontecimentos para responsabilizar Asya pelo que aconteceu. Ao mesmo tempo, a família Guçlu vive momentos de aflição diante do estado crítico de Haluk no hospital.

Derin tenta convencer Volkan a desistir da separação, mas ele deixa claro que ama Asya e nunca sentiu por ela o mesmo que sente pela médica. Revoltada com a declaração, a jovem dá um tapa no rosto do marido e se recusa a aceitar o fim do relacionamento.

Volkan, porém, reafirma que pretende se divorciar e acredita que essa é a melhor decisão para os dois. Nil e Selçuk visitam Asya e demonstram apoio durante sua recuperação.

Mais tarde, Melih e o investigador informam à médica que as evidências levantam suspeitas sobre seu possível envolvimento no sequestro de Derin. Esgotada com a situação, Asya revela a Melih, ao sair da delegacia, que Derin planejou tudo desde o início.

Quarta-feira – 25/11 (Capítulo 67)

Selçuk procura informações sobre Haluk e tem uma conversa sincera com Gonul a respeito dos últimos acontecimentos. Convencido de que existe uma armação por trás de toda a história, ele também alerta Volkan sobre suas suspeitas.

Derya, por sua vez, vê o arquiteto saindo da casa de Asya e decide questioná-lo. Enquanto isso, Asya confronta Derin e exige que ela conte toda a verdade à polícia. A jovem perde o controle ao ser pressionada por Gonul, que tenta fazê-la compreender as consequências de suas atitudes.

Mais tarde, Derin passa mal no banheiro do hospital e pede ajuda a Derya. Turgay aconselha Asya a deixar o passado para trás e buscar uma nova vida. Volkan surpreende a médica ao aparecer com rosas brancas e anunciar que seu casamento chegou ao fim.

Mesmo assim, Derin não desiste de manter o marido ao seu lado e volta a tentar manipulá-lo. Volkan, porém, reafirma a decisão de se divorciar e não cede às investidas da esposa.

Quinta-feira – 26/11 (Capítulo 68)

Asya pede a Selçuk que conte tudo o que sabe sobre o vídeo manipulado. Determinada a provar sua inocência, a médica apresenta a gravação de áudio com a confissão de Diidem para Derin, Volkan e Melih.

Abismado com o que descobre, o tio confronta a jovem sobre toda a trama, e a discussão termina com uma revelação surpreendente. Enquanto isso, Derin declara seu amor por Volkan e usa a gravidez para pedir um tempo, na esperança de conseguir aceitar o divórcio.

Gonul também admite a Melih que sabia do plano da filha e tenta impedir que o irmão a denuncie. Em outra frente, Volkan invade a casa de Asya aos gritos, mas a médica exige que ele mantenha distância definitiva.

Derin, por sua vez, liga para Derya e pede que ela esconda de Volkan a verdade sobre sua gravidez. Melih procura Asya e Bahar para tentar reparar os erros que cometeu.

Selçuk mostra a Nil o resultado do teste de DNA, enquanto Melih quer fazer Derin assumir a responsabilidade por seus atos. Nevin também procura Asya e pede que ela volte à Associação.

Sexta-feira – 27/11 (Capítulo 69)

Gonul aconselha Volkan a colocar um ponto-final no casamento com Derin o quanto antes. Enquanto isso, Cavidan oferece um espaço para que Asya possa montar sua própria clínica. A jovem, porém, enfrenta algumas dificuldades: Derin se recusa a ser atendida por qualquer médica que não seja Derya.

Bahar conta a Asya sobre o beijo entre Derya e Turgay. Mais tarde, Gonul desabafa com Turgay e pede sua ajuda, mas Derin escuta a conversa e acaba discutindo com a mãe. Cavidan leva Asya e Bahar para conhecer o local onde funcionará a nova clínica.

Derya fica surpresa ao descobrir que a médica não pretende voltar ao hospital. Volkan tenta conversar com a ex-esposa, mas é rejeitado.

Em outro momento, Derya fica abalada ao convidar Turgay para tomar um café e receber uma resposta negativa. Nil também desabafa com Pelin e recebe conselhos da amiga. Por fim, Volkan e Selçuk conversam sobre Asya e Derin.

