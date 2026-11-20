Acompanhe as emoções de Iludida nesta sexta-feira e veja como novas mentiras e armações mudam o rumo da história. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta sexta-feira (20/11) será marcado pelas consequências do sequestro de Asya e pelo agravamento dos conflitos entre Volkan e Derin.

Com o avanço das investigações, Faruk e Nazan acabam presos, enquanto Derin presta depoimento à polícia e apresenta uma versão dos acontecimentos para tentar responsabilizar Asya.

Ao mesmo tempo, a família Güçlü enfrenta momentos de aflição diante do estado crítico de Haluk, internado no hospital.

Na vida pessoal, Volkan confirma o fim de seu casamento com Derin e procura Asya na tentativa de se reconciliar com ela. Inconformada com a decisão do marido, Derin tenta convencê-lo a desistir da separação e recorre à própria filha para mantê-lo por perto.

Confira o que acontece em Iludida nesta sexta-feira (20)

Derin tenta culpar Asya pelo sequestro

Faruk e Nazan são presos após o avanço das investigações sobre o sequestro de Asya. Depois de ser encontrada, Derin presta depoimento à polícia, mas apresenta uma versão dos fatos para culpar a médica pelo que aconteceu.

Enquanto isso, Nil e Selçuk visitam Asya. A situação também movimenta a família Güçlü, que vive momentos de preocupação com o estado crítico de Haluk no hospital.

Volkan tenta se reconciliar com Asya e Derin reage

Após revelar que seu casamento com Derin chegou ao fim, Volkan procura Asya e tenta se reconciliar com ela. A aproximação, porém, não passa despercebida: Derya vê o arquiteto saindo da casa da médica e decide questioná-lo sobre a visita.

Derin, por sua vez, não aceita o desprezo do marido e tenta convencê-lo a desistir da separação. Inconformada com a decisão de Volkan, ela usa a filha como forma de pressioná-lo a permanecer ao seu lado.

Selçuk conversa com Gönül sobre os últimos acontecimentos

Em meio à crise enfrentada pela família, Selçuk procura informações sobre Haluk e tem uma conversa sincera com Gönül.

Os dois falam sobre os acontecimentos recentes, enquanto aguardam notícias sobre a situação do empresário no hospital.

