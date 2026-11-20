Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta sexta-feira e veja como uma descoberta inesperada aumenta ainda mais a tensão. Confira no resumo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta sexta-feira (20/11) será marcado pelas desconfianças de Nina em relação a Santiago e pelos novos passos do personagem contra a família de Tufão.

Depois de perceber uma movimentação suspeita na loja do empresário, a cozinheira decide investigar o que ele está tramando. Ao lado de Jorginho, ela chega a seguir Santiago e vê Nilo entrar na casa dele, mas o rapaz tenta impedir que ela continue com a investigação.

Enquanto isso, Santiago e Carminha trocam acusações, e o empresário planeja um golpe contra a família de Tufão. Ele também decide acabar com Nilo, aumentando a tensão em torno de seus próximos passos.

No Divino, Leleco questiona Muricy sobre a noite em que Max foi assassinado, enquanto a arma de Tufão é encontrada no lixão. O ex-jogador, por sua vez, assina os papéis da separação, e Olenka incentiva Monalisa a lutar por ele.

Confira o que acontece em Avenida Brasil nesta sexta-feira (20)

Santiago e Carminha trocam acusações

Nina começa a desconfiar das atitudes de Santiago e decide investigar o empresário. Ao perceber uma movimentação suspeita na loja dele, a cozinheira fica ainda mais determinada a descobrir o que está acontecendo.

Jorginho acompanha Nina na investigação, e os dois veem Nilo entrar na casa de Santiago. A descoberta aumenta as suspeitas da dupla, mas Jorginho tenta impedir que Nina continue se envolvendo na situação.



Enquanto isso, Santiago e Carminha trocam acusações. O empresário planeja um golpe contra a família de Tufão e decide acabar com Nilo, que pode representar um obstáculo para seus planos.

Arma de Tufão é encontrada e Leleco questiona Muricy

A investigação sobre a morte de Max ganha novos desdobramentos quando a arma de Tufão é encontrada no lixão. A descoberta aumenta a tensão em torno do assassinato e pode trazer consequências para o ex-jogador.

Leleco também procura Muricy para questioná-la sobre a noite em que Max foi morto. Em outro momento, Lucinda volta a afirmar que o assassino de Max não merece ser preso.

Tufão assina separação e Olenka incentiva Monalisa

Tufão assina os papéis da separação, dando andamento ao fim de seu casamento. Diante da situação, Olenka incentiva Monalisa a lutar pelo ex-jogador e tentar uma reaproximação.

Enquanto isso, Nina segue desconfiada de Santiago e tenta descobrir o que ele esconde. A investigação, porém, encontra resistência de Jorginho, que não quer que ela continue se arriscando.

