Acompanhe as emoções de Iludida nesta quinta-feira e veja como uma tentativa arriscada traz graves consequências para a trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta quinta-feira (19/11) será marcado pelo avanço das investigações sobre o desaparecimento de Asya e Derin, além de uma reviravolta que coloca a vida da médica em risco.

Enquanto a polícia reúne evidências e se aproxima da verdade, Volkan e os investigadores chegam ao esconderijo de Faruk. No cativeiro, Asya e Derin elaboram uma estratégia para tentar escapar, mas a tentativa de fuga termina com a médica ferida e encaminhada para uma cirurgia.

Enquanto isso, Nazan tenta despistar os investigadores durante seu depoimento e consegue escapar de uma perseguição policial na estrada. Gönül também passa a pressionar pessoas próximas de Derin para descobrir o que realmente aconteceu.

A revelação da gravidez da jovem surpreende a todos e provoca um confronto entre mãe e filha: Gönül exige que Derin reveja seu relacionamento com Volkan e se separe dele.

O que acontece em Iludida nesta quinta-feira (19/11)?

Asya e Derin tentam escapar

Durante seu depoimento, Nazan esconde informações importantes para despistar os investigadores. Mesmo com a polícia reunindo novas evidências sobre o desaparecimento, ela consegue escapar de uma perseguição na estrada.

Ao mesmo tempo, o sumiço de Asya mobiliza familiares e amigos. A investigação avança, e Volkan acompanha os policiais até o esconderijo de Faruk, aproximando-se do local onde a médica está sendo mantida.

No cativeiro, Asya e Derin elaboram uma estratégia para se livrarem de Nazan e conseguirem fugir. No entanto, a tentativa de escapar tem consequências graves: Asya acaba ferida e precisa passar por uma cirurgia.

Gönül pressiona assistente de Derin e descobre detalhes do plano

Determinada a entender o que aconteceu, Gönül ameaça a assistente de Derin e exige que ela conte tudo sobre o plano da filha. A situação ganha novos contornos quando a gravidez de Derin é descoberta, surpreendendo todos os envolvidos.

Após saber dos detalhes do plano de sequestro, Gönül confronta a filha e exige que ela se separe de Volkan. A revelação provoca um novo conflito entre as duas.

Enquanto isso, Gönül recebe a notícia de que Haluk está a caminho do hospital, em meio à preocupação com os acontecimentos envolvendo a família.

