Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quinta-feira e veja como uma confissão inesperada muda o rumo da trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta quinta-feira (19/11) será marcado pelas consequências da morte de Max e por novas suspeitas sobre quem cometeu o crime. Sem conseguir se lembrar direito do que aconteceu, Nina admite a Jorginho que acredita que pode ter matado o malandro.

Enquanto os moradores do Divino começam a apontar possíveis culpados, Lucinda vai à delegacia e assume a responsabilidade pelo assassinato, acabando presa.

Paralelamente, Santiago tira Carminha do lixão e promete ajudá-la a virar o jogo. Mas a aliança entre os dois não impede que troquem acusações. Nina, por sua vez, decide investigar Santiago, sem saber que ele está planejando um golpe contra a família de Tufão.

A situação ainda se complica quando a arma do ex-jogador é encontrada no lixão e Ivana teme que o objeto seja relacionado ao crime.

O que acontece em Avenida Brasil nesta quinta-feira (19/11)?

Lucinda confessa ter matado Max

Nina conversa com Jorginho e diz que não se lembra do que aconteceu na noite da morte de Max. Apesar da falta de memória, ela admite que existe a possibilidade de ter matado o malandro.

A notícia aumenta as dúvidas sobre o assassinato, enquanto os moradores do Divino começam a apontar seus próprios suspeitos.

Lucinda decide ir à delegacia e revela que foi ela quem matou Max. Com a confissão, a personagem acaba presa. Mesmo assim, ela afirma que o verdadeiro assassino de Max não merece ser preso.

Enquanto isso, Ivana fica apreensiva com a possibilidade de a arma de Tufão ser encontrada. O medo aumenta quando o objeto é localizado no lixão, o que pode trazer novas complicações para a família.

Santiago resgata Carminha e planeja golpe contra Tufão

Carminha é retirada do lixão por Santiago, que promete ajudá-la a virar o jogo. Apesar da parceria, os dois acabam trocando acusações, revelando que a relação entre eles também está cercada de desconfiança.

Nina decide investigar Santiago, enquanto ele começa a colocar em prática um plano para aplicar um golpe contra a família de Tufão. Além disso, o personagem toma uma decisão envolvendo Nilo e planeja acabar com ele.

Janaína tenta ajudar Lúcio e Tufão assina separação

Janaína convence Lúcio a fugir, enquanto Leleco questiona Muricy sobre a noite em que Max foi assassinado. A conversa pode trazer novas pistas sobre os acontecimentos que antecederam a morte do malandro.

Em meio às tensões familiares, Tufão assina os papéis da separação, dando mais um passo para encerrar seu casamento com Carminha.

