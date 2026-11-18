Acompanhe as emoções de Iludida nesta quarta-feira e veja como momentos de tensão e confrontos decisivos agitam a trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta quarta-feira (18/11) será marcado pelo desaparecimento de Asya e pelo avanço das investigações sobre o sequestro de Derin.

Depois de abordar a médica na porta de casa, Faruk a dopa e a leva para o mesmo local onde mantém Derin em cativeiro.

Enquanto isso, Melih recebe informações sobre um novo suspeito e reconhece imediatamente o nome de Faruk, que passa a ser o principal foco da investigação.

Longe de casa, Asya tenta controlar a fúria do ex-paciente, mas sua aproximação com Derin também será marcada por conflitos. As duas conversam sobre o que estão vivendo, porém acabam se desentendendo.

O que acontece em Iludida nesta quarta-feira (18/11)?

Derin desabafa com Asya e elas brigam

Faruk aborda Asya na porta de casa e a sequestra. Depois de dopar a médica, ele a leva para o local onde Derin está presa. Ao acordar, Asya percebe que está no mesmo cativeiro que a jovem e tenta encontrar uma maneira de lidar com a situação.

Durante o período em que ficam juntas, Derin desabafa com Asya, mas a conversa não termina bem. As duas acabam se desentendendo, enquanto a médica também tenta intervir para controlar a fúria de Faruk.

Enquanto isso, a investigação sobre o desaparecimento de Derin avança. O investigador conta a Melih que há um novo suspeito no caso, e o inspetor reconhece Faruk imediatamente.

Nazan também é chamada para prestar depoimento, enquanto as autoridades aprofundam as apurações sobre o envolvimento do ex paciente de Asya.

Diidem revela plano de Derin e Ali se preocupa com a mãe

Diidem procura Gönül e revela detalhes do plano de Derin, trazendo novas informações sobre o caso. A descoberta pode mudar a maneira como a família encara o desaparecimento da jovem.

Do outro lado, Ali fica preocupado ao perceber que não consegue entrar em contato com Asya. Sem notícias da mãe, o garoto passa a enfrentar mais um momento de apreensão.

Melih questiona Bahar e Derya revela paixão por Turgay

Melih questiona Bahar sobre seu passado, mas a conversa faz com que ela decida se afastar do inspetor. A relação dos dois fica abalada diante das perguntas e das revelações.

Em outro momento, Derya conta a Bahar que está apaixonada por Turgay. Já Selçuk vive uma situação emocionante ao ler a carta deixada por sua mãe e não consegue conter as lágrimas.

