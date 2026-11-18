Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quarta-feira e veja como momentos de puro terror e desespero agitam a trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta quarta-feira (18/11) será marcado por uma nova reviravolta na relação entre Max e Carminha.

Depois de surpreender a ex-companheira, o malandro a sequestra e passa a aterrorizá-la, deixando Lucinda e Nilo apreensivos com a possibilidade de que ele cometa uma loucura.

Enquanto isso, Tufão decide acertar as contas com o passado: pede perdão a Nina, abençoa sua união com Jorginho e promete cuidar da cozinheira. A família do ex-jogador também conversa sobre a separação de Max e Carminha, enquanto Muricy procura Nina e Jorginho para se desculpar.

Em outro núcleo, Monalisa e Tufão têm uma conversa sobre o relacionamento que não aconteceu, e o ex-jogador admite que se arrepende de não ter ficado com ela. Já Suelen retorna à casa de Diógenes, mas continua enfrentando questionamentos sobre seu envolvimento com Wallerson.

O que acontece em Avenida Brasil nesta quarta-feira (18/11)?

Tufão promete cuidar de Nina

Tufão pede perdão a Nina e abençoa sua união com Jorginho. O ex-jogador também promete cuidar da cozinheira, enquanto Jorginho agradece pelo acolhimento que ele e Ágata receberam. Muricy segue o mesmo caminho e pede desculpas a Nina e Jorginho pelas atitudes do passado.

Enquanto isso, a família de Tufão conversa sobre a separação de Max e Carminha. A situação da ex-casal, porém, ganha novos contornos quando Max surpreende Carminha. Ele sequestra a mulher e passa a aterrorizá-la, provocando medo em Lucinda e Nilo. Lucinda teme que o malandro faça alguma loucura.

Max sequestra Carminha e provoca pânico

Depois de surpreender Carminha, Max a mantém sob seu controle e tem uma reação descontrolada que deixa todos ao redor assustados. Lucinda acompanha a situação com preocupação, com medo de que o filho ultrapasse todos os limites.

Antes disso, Carminha procura Lúcio, mas Janaína faz um escândalo. A movimentação da vilã e os acontecimentos envolvendo Max aumentam a tensão entre os personagens.

Monalisa conversa com Tufão e Suelen volta para a casa de Diógenes

Monalisa procura Tufão e os dois conversam sobre o passado. Durante o encontro, o ex-jogador admite que se arrepende de não ter ficado com ela, trazendo à tona sentimentos e escolhas antigas.

Suelen, por sua vez, volta para a casa de Diógenes. Roni questiona a jovem sobre seu envolvimento com Wallerson, enquanto Leandro briga com o rapaz e acaba prejudicando sua carreira.

Em outro momento, Verônica, Noêmia e Alexia se unem contra Cadinho. Já Olenka socorre Adauto e passa a cuidar dele.

