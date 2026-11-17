Acompanhe as emoções de Iludida nesta terça-feira e veja como novas suspeitas e desconfianças agitam os rumos da trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta terça-feira (17/11) será marcado por novas suspeitas sobre o desaparecimento de Derin.

Depois de relembrar os últimos acontecimentos envolvendo a esposa, Volkan começa a acreditar que ela pode ter planejado o próprio sequestro. Ao procurar Asya, ele é surpreendido pela presença de Cavidan e recebe uma informação importante: Derin está grávida.

Enquanto isso, Volkan e Selçuk tentam encontrar respostas e vão até o apartamento de Diidem, pois desconfiam que ela possa saber algo sobre o sumiço da jovem.

A investigação também ganha novos mistérios quando Faruk e Nazan precisam esconder Derin após uma visita inesperada. Já Selçuk encontra Hicran desacordada em casa, e Faruk continua seguindo Asya.

O que acontece em Iludida nesta terça-feira (17/11)?

Volkan desconfia de Derin

Desconfiados de que Diidem possa ter informações sobre o desaparecimento de Derin, Volkan e Selçuk vão até o apartamento dela em busca de respostas.

Enquanto tentam esclarecer o caso, Volkan começa a rever os últimos episódios envolvendo a esposa e passa a acreditar que ela pode ter manipulado o próprio sequestro.

Mais tarde, o empresário aparece na casa de Asya, mas é surpreendido ao encontrar Cavidan no local. Durante a conversa com a médica, ele descobre que Derin está grávida, uma revelação que acrescenta um novo elemento à investigação.

Faruk e Nazan escondem Derin após visita inesperada

No local onde Derin está mantida em cativeiro, Faruk e Nazan são surpreendidos por uma visita. Para evitar que a jovem seja descoberta, os dois precisam escondê-la.

Enquanto isso, Faruk continua acompanhando os passos de Asya, mantendo a médica sob vigilância. A movimentação aumenta o mistério em torno de suas intenções e de sua participação nos acontecimentos.

Selçuk encontra Hicran desacordada e Gönül recebe apoio

Em outra frente da história, Selçuk encontra Hicran desacordada dentro de casa. A situação acrescenta mais uma preocupação à trama.

Gönül também enfrenta momentos difíceis desde o desaparecimento da filha. Ao perceber o estado emocional da mulher, Derya a orienta a cuidar da própria saúde. Mais tarde, Haluk e Gönül conversam, e o empresário pede desculpas pelas atitudes que teve no passado.

Melih decepciona Bahar ao faltar a encontro

Melih marca um encontro com Bahar, mas não aparece, deixando a moça bastante decepcionada. A ausência do inspetor provoca mais um desgaste na relação dos dois, enquanto os demais personagens continuam envolvidos nos conflitos provocados pelo desaparecimento de Derin.

