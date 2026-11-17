Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta terça-feira e veja como atitudes cruéis e decisões importantes agitam a trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta terça-feira (17/11) será marcado por mudanças na relação de alguns personagens e novas confusões no Divino.

Depois de reconhecer que Nina foi injustiçada pela família, Tufão decide procurá-la. Muricy também começa a rever sua postura e passa a dar razão à cozinheira, enquanto tenta recuperar o relacionamento com Adauto.

Enquanto isso, Carminha continua causando revolta no bairro ao revelar seu desprezo pelos moradores do Divino. A presença da vilã provoca um escândalo de Muricy.

Já Santiago despista Lucinda e fecha um negócio suspeito com um bandido. No núcleo de Suelen, a descoberta de que foi fotografada com Wallerson traz novas consequências.

O que acontece em Avenida Brasil nesta terça-feira (17/11)?

Max humilha Ivana

Max humilha Ivana, enquanto Lucinda pede a Santiago que ajude Carminha. No entanto, ele despista a mulher e recebe uma visita suspeita.

Em seguida, Santiago fecha um negócio com um bandido, levantando ainda mais dúvidas sobre suas intenções. Tufão conversa com a família e afirma que Nina foi injustiçada por todos.

A declaração acontece enquanto os moradores do Divino comentam e fazem fofocas sobre os acontecimentos envolvendo a família do ex-jogador. Mais tarde, ele decide procurar a cozinheira.

Muricy tenta se reconciliar com Adauto e se revolta com Carminha

Zezé conta a Muricy que Adauto está no telhado do clube de futebol. Diante da situação, Muricy vai atrás dele e implora por seu perdão. Ao longo do capítulo, ela também começa a reconhecer que Nina tinha razão.

A tranquilidade da personagem, porém, é interrompida quando descobre que Carminha ainda está no Divino. Muricy faz um escândalo ao encontrar a ex-nora no bairro. Sem demonstrar arrependimento, Carminha revela todo o desprezo que sente pelo lugar e por seus moradores.

Suelen é fotografada com Wallerson e acaba expulsa

Suelen descobre que foi fotografada ao lado de Wallerson, o que provoca mais problemas em sua vida. Leandro fica sabendo da situação e expulsa a jovem de sua casa.

Enquanto isso, Cadinho, Verônica e Alexia interrogam Noêmia. Em outro núcleo, Olenka e Beverly aproveitam para fazer compras na loja de Diógenes.

O capítulo termina com Tufão decidido a procurar Nina, depois de admitir diante da família que a cozinheira foi injustiçada.

