Resumo de Iludida 16/11: Faruk provoca Volkan e revela segredo sobre Asya

Veja o que agita o capítulo de Iludida nesta segunda-feira e descubra como um segredo revelado muda o rumo da história. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta segunda-feira (16/11) será marcado por novas revelações envolvendo o passado de Asya e os conflitos provocados pelo desaparecimento de Derin.

Volkan aparece na casa da médica, que não consegue conter as lágrimas ao vê-lo. Em meio à situação, Faruk provoca o empresário e conta que já havia mostrado a Asya um vídeo de Derin com o arquiteto, alertando-a sobre a traição.

Enquanto tenta conseguir informações sobre o paradeiro da esposa, Volkan procura a polícia para saber se há novidades na investigação. Derin, por sua vez, continua no cativeiro e tenta entender por que foi sequestrada.

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O capítulo também terá conflitos familiares, com Gönül contrariada pela aproximação de Melih e Bahar, além de novas revelações de Derya sobre Mert e a gravidez de Derin.

O que acontece em Iludida nesta segunda-feira (16/11)?

Volkan procura a polícia

Volkan aparece na casa de Asya, e a médica não consegue conter as lágrimas diante da presença dele. A situação ganha novos contornos quando Faruk provoca o empresário e revela que, no passado, mostrou a Asya um vídeo do arquiteto com Derin. Na ocasião, ele alertou a médica sobre o fato de estar sendo traída.

Enquanto isso, Volkan procura a polícia em busca de novas informações sobre o desaparecimento da esposa. No cativeiro, Derin continua tentando descobrir os motivos de ter sido sequestrada e entender o que está acontecendo.

Gönül briga com Melih por causa de Bahar

Em outra frente da trama, Gönül discute com Melih e demonstra que não aceita a aproximação do irmão com Bahar. O conflito aumenta a tensão entre os dois, que precisam lidar com suas diferenças em meio aos acontecimentos envolvendo Derin.

Cavidan também se movimenta e pressiona Nil para conseguir o endereço de Asya. A atitude pode aproximá-la ainda mais dos conflitos que cercam a médica.

Derya revela informações sobre Derin e Mert

Derya conta a Asya que Derin está grávida, trazendo uma informação importante para a investigação sobre o desaparecimento. Em outra conversa, ela revela a Melih detalhes sobre Mert.

Já Sinan tenta convencer Asya a se mudar para a Austrália. A proposta surge enquanto a médica enfrenta novos problemas e precisa decidir como lidar com os acontecimentos que continuam envolvendo sua vida.

