Resumo de Avenida Brasil 16/11: Adauto abandona Muricy após novas acusações

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta segunda-feira e veja como novas acusações estremecem os relacionamentos na trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta segunda-feira (16/11) será marcado por novos conflitos após a expulsão de Carminha da mansão. Enquanto a vilã tenta encontrar abrigo na igreja, Monalisa decide confrontá-la e acaba descobrindo uma armação do passado.

Tufão, por sua vez, reconhece que tem uma dívida com Nina, enquanto Santiago fica sabendo que Carminha foi desmascarada.

Os problemas também atingem outros personagens. Adauto não consegue superar as acusações feitas por Carminha e decide abandonar Muricy.

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Já Ivana preocupa a família ao ameaçar Max com uma faca, levando Tufão, Muricy e Leleco a ficarem apreensivos. Além disso, Nilo alerta Lucinda de que ela pode estar sendo enganada por Santiago.

O que acontece em Avenida Brasil nesta segunda-feira (16/11)?

Adauto deixa Muricy

Depois dos acontecimentos envolvendo Carminha, Adauto continua pensando nas acusações feitas pela vilã. Muricy tenta se explicar com ele, mas a situação não melhora: Adauto decide abandonar a companheira.

Enquanto isso, Jorginho se sente culpado pelo sofrimento de Tufão, e Lucinda repreende Max por ter prejudicado Carminha. Sem ter onde ficar após ser expulsa da mansão, a vilã pede abrigo em uma igreja. Janaína também aconselha Lúcio a se afastar dela.

Monalisa confronta Carminha e descobre armação do passado

Ao descobrir que Carminha foi expulsa da mansão, Monalisa decide procurá-la para um confronto. Durante a conversa, ela fica sabendo de uma armação do passado, que traz novas revelações sobre a história das duas.

Tufão também reconhece sua dívida com Nina, enquanto Santiago descobre que Carminha foi desmascarada. A notícia pode trazer novos desdobramentos para os planos do personagem.

Ivana ameaça Max e preocupa a família

A tensão aumenta quando Ivana ameaça Max com uma faca. A atitude deixa Tufão, Muricy e Leleco preocupados com a situação da personagem.

Em outra trama, Nilo conta a Lucinda que ela está sendo enganada por Santiago. Já Suelen mente para Leandro, enquanto Verônica e Alexia desconfiam de Cadinho.

Jimmy pede Noêmia em namoro e Roni cobra divisão de lucros

No núcleo de Noêmia, a personagem sai com Jimmy, que aproveita o encontro para pedi-la em namoro. Roni, por sua vez, pede a Diógenes que faça uma divisão dos lucros, acrescentando mais um conflito à rotina dos personagens.

