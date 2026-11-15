Resumo de Iludida 16/11 a 20/11: Asya e Derin tentam fugir de Faruk e Nazan

Acompanhe a semana intensa de Iludida e veja como momentos de tensão e tentativas de fuga marcam os próximos capítulos. Confira no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Iludida 16/11 a 20/11: Asya e Derin tentam fugir de Faruk e Nazan
Novela Iludida - Reprodução/Record

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A semana de Iludida, entre os dias 16 e 20 de novembro, será marcada por uma reviravolta no desaparecimento de Derin e por um novo perigo para Asya.

Depois de descobrir que a rival está grávida, a médica acaba sendo sequestrada por Faruk e levada ao mesmo cativeiro onde Derin está presa.

As duas tentam encontrar uma maneira de escapar, enquanto a polícia reúne pistas e se aproxima dos responsáveis pelo crime.

Enquanto isso, Volkan começa a desconfiar de que Derin tenha planejado o próprio desaparecimento e, ao descobrir a gravidez da esposa, enfrenta novas decisões sobre o casamento. A situação se complica quando Asya fica ferida durante a tentativa de fuga e precisa passar por uma cirurgia.

O que acontece em Iludida nesta semana?

Segunda-feira, 16/11 (Capítulo 60)

Volkan aparece na casa de Asya, que não consegue conter as lágrimas. Enquanto isso, no cativeiro, Derin tenta entender os motivos de seu sequestro.

Faruk provoca Volkan e revela que, no passado, mostrou a Asya um vídeo do arquiteto com Derin, alertando a médica de que estava sendo traída.  Em outra frente, Gonul briga com Melih e não aceita a aproximação do irmão com Bahar. Derya conta a Asya que Derin está grávida.

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Volkan procura a polícia em busca de novas informações sobre o desaparecimento da esposa, enquanto Cavidan pressiona Nil para conseguir o endereço da médica. Derya também revela a Melih o que aconteceu com Mert. Já Sinan tenta convencer Asya a se mudar para a Austrália.

Terça-feira, 17/11 (Capítulo 61)

Desconfiados de que Diidem possa ter informações sobre o desaparecimento de Derin, Volkan e Selçuk vão até o apartamento dela. Ao perceber o estado de Gonul após o sumiço da filha, Derya a aconselha a cuidar da própria saúde.

Melih marca um encontro com Bahar, mas não aparece e deixa a moça decepcionada. Enquanto isso, Volkan relembra os últimos acontecimentos com Derin e começa a acreditar que a esposa tenha planejado o próprio sequestro.

O arquiteto vai até a casa de Asya, mas é surpreendido pela presença de Cavidan. Durante a conversa, a médica revela que Derin está grávida. Em outra situação, Faruk e Nazan escondem Derin ao receberem uma visita inesperada.

Haluk conversa com Gonul e pede desculpas por suas atitudes do passado. Selçuk encontra Hicran desacordada em casa, enquanto Faruk passa a seguir Asya.

Quarta-feira, 18/11 (Capítulo 62)

Melih questiona Bahar sobre seu passado, e ela decide se afastar do inspetor. Enquanto isso, Faruk aborda Asya na porta de casa e a sequestra. Ao receber informações sobre um novo suspeito do desaparecimento de Derin, o investigador conta a Melih, que reconhece imediatamente o nome de Faruk.

Dopada pelo ex-paciente, Asya acorda no mesmo local onde Derin está presa. A investigação avança, e Nazan é chamada para prestar depoimento. Diidem também revela a Gonul detalhes sobre o plano de Derin.

Ali fica preocupado por não conseguir falar com a mãe. No cativeiro, Asya tenta controlar a fúria de Faruk, enquanto Derin desabafa com a médica, mas as duas acabam se desentendendo.

Em outra frente, Derya revela a Bahar que está apaixonada por Turgay. Selçuk, por sua vez, chora ao ler a carta deixada pela mãe.

Quinta-feira, 19/11 (Capítulo 63)

Durante seu depoimento, Nazan esconde informações importantes para despistar os investigadores. O desaparecimento de Asya mobiliza familiares e amigos, enquanto a polícia reúne evidências e se aproxima da verdade.

Gonul ameaça a assistente de Derin e exige que ela conte tudo sobre o plano da filha. Nazan consegue escapar da perseguição policial na estrada. Enquanto isso, Volkan e os policiais chegam ao esconderijo de Faruk. No cativeiro, Asya e Derin elaboram uma estratégia para se livrar de Nazan e conseguir fugir.

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Gonul recebe a notícia de que Haluk está a caminho do hospital, e a gravidez de Derin surpreende a todos. Durante os acontecimentos, Asya fica ferida e precisa passar por uma cirurgia. Depois, Gonul confronta Derin sobre o plano de sequestro e exige que a filha se separe de Volkan.

Sexta-feira, 20/11 (Capítulo 64)

Faruk e Nazan são presos. Nil e Selçuk visitam Asya, enquanto Derin presta depoimento à polícia e apresenta uma versão dos fatos para culpar a médica. A família Guçlu vive momentos de aflição diante do estado crítico de Haluk no hospital.

Derin tenta convencer Volkan a desistir da separação, mas o arquiteto revela que não pretende continuar o casamento. Selçuk procura informações sobre Haluk e tem uma conversa sincera com Gonul a respeito dos últimos acontecimentos.

Depois de anunciar o fim da união com Derin, Volkan tenta se reconciliar com Asya. Inconformada com o desprezo do marido, Derin usa a filha para tentar obrigá-lo a permanecer ao seu lado. No fim do capítulo, Derya vê Volkan saindo da casa de Asya e questiona o arquiteto.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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