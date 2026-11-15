Resumo A Traição 16/11 a 20/11: Oylum é condenada após acidente e vai parar na prisão

Acompanhe a semana intensa de A Traição e veja como uma decisão drástica muda completamente o destino da trama. Confira no resumo!

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A semana de A Traição será marcada por revelações familiares, conflitos financeiros e uma reviravolta na vida de Oylum.

Enquanto a vida dupla de Tarik vem à tona e abala Güzide e Yeim, a jovem sofre um acidente de moto em Ancara e passa a enfrentar as consequências do ocorrido.

Determinada a provar que a filha não é responsável pela colisão, Güzide busca maneiras de ajudá-la, enquanto Tolga se mobiliza para encontrar provas que esclareçam o caso.

Ao longo dos capítulos, Oylum também descobre que o pai escondeu a existência de outra família, e sua aproximação com Tolga ganha novos contornos. Já Ozan enfrenta problemas depois de confiar em Kaan e se envolver em uma negociação financeira.

O que acontece na novela turca A Traição nesta semana?

Segunda-feira – 16/11

A vida dupla de Tarik vem à tona e deixa Güzide e Yeim abaladas. Enquanto isso, Oylum e Tim sofrem um acidente de moto em Ancara. Kaan e Ozan se esforçam para recuperar o valor investido, mas a situação toma outro rumo quando Güzide recebe a notícia sobre a colisão e corre para o hospital.

Comovido com o que aconteceu, Sezai se mobiliza para ajudar Oylum. Já Tim, preocupado com a possibilidade de sua responsabilidade no acidente ser descoberta, planeja fugir para o exterior antes que a situação venha à tona.

Terça-feira – 17/11

Tarik retorna à residência e fica sabendo do acidente envolvendo Oylum. Tolga também vai ao hospital para acompanhar a jovem, enquanto Güzide se mostra determinada a impedir que ela seja condenada injustamente.

Enquanto a família tenta lidar com as consequências do ocorrido, Tim enfrenta um obstáculo: ele é proibido de deixar o país, o que dificulta seus planos de escapar antes que sua participação no acidente seja esclarecida.

Quarta-feira – 18/11

Yeim troca a fechadura da casa e impede Tarik de entrar. Em meio aos conflitos familiares, Oylum descobre a traição do pai e fica sabendo que ele tem uma filha mais nova. A revelação muda a forma como a jovem enxerga a própria família.

Tolga, por sua vez, descobre que Oltan já sabia do segundo casamento de Tarik. Enquanto isso, a repercussão do acidente nos jornais preocupa os envolvidos. Ao tentar falar com Tim, Oylum acaba sendo despistada pelo guarda-costas do rapaz.

Determinado a ajudar a jovem, Tolga procura imagens das câmeras de segurança que possam comprovar a inocência dela e esclarecer o que realmente aconteceu na colisão.

Quinta-feira – 19/11

O relacionamento de Oylum e Tolga ganha um novo momento quando os dois se beijam durante uma despedida. Ao mesmo tempo, Ozan começa a perceber que foi enganado por Kaan, o que coloca em dúvida a confiança que depositou no rapaz.

A situação de Oylum também se agrava: a estudante é levada à delegacia e precisa enfrentar os desdobramentos do acidente. Tarik, por sua vez, procura o filho para recuperar a quantia de Oltan, mas acaba sendo enganado durante a tentativa.

Sexta-feira – 20/11

O julgamento de Oylum termina com uma decisão desfavorável à jovem: ela é considerada culpada e encaminhada à cela. Mesmo diante do resultado, Tolga não desiste de encontrar as gravações que possam esclarecer as circunstâncias do acidente e ajudar a provar a inocência dela.

Em outra frente, Tarik conta a Oltan que Ozan pegou os recursos financeiros. Os dois, porém, desconfiam da explicação apresentada pelo herdeiro sobre o destino do dinheiro.

Para completar, Nazan descobre que Ozan nunca chegou a ocupar o cargo de gerente do projeto e que pediu demissão do emprego. A revelação acrescenta mais um problema à situação do rapaz.

