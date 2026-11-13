Resumo de Iludida 13/11: Faruk sequestra Asya e Melih descobre que ele é suspeito

Acompanhe as emoções de Iludida nesta sexta-feira e veja como o perigo e novas descobertas agitam a trama. Confira no resumo completo!

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O capítulo de Iludida desta sexta-feira (13/11) será marcado por uma reviravolta envolvendo Asya. Depois de acompanhar os passos da médica, Faruk a aborda na porta de casa e a sequestra.

O caso ganha um novo desdobramento quando o investigador conta a Melih que há outro suspeito na história. Ao ouvir a descrição, o inspetor reconhece imediatamente Faruk.

Enquanto isso, Volkan começa a desconfiar que Derin pode ter planejado o próprio desaparecimento e procura Asya, que revela uma informação importante sobre a jovem: ela está grávida.

Em outra frente, Selçuk encontra Hicran desacordada em casa, e Melih enfrenta problemas em sua relação com Bahar depois de questioná-la sobre o passado.

O que acontece em Iludida nesta sexta-feira (13/11)?

Melih marca um encontro com Bahar, mas não aparece, deixando a moça bastante decepcionada. Mais tarde, o inspetor questiona a mulher sobre seu passado, o que faz com que ela decida se afastar dele.

Enquanto isso, Volkan relembra os últimos acontecimentos envolvendo Derin e começa a acreditar que a esposa pode ter manipulado o próprio sequestro. Ele vai até a casa de Asya, mas se surpreende ao encontrar Cavidan no local. Durante a conversa, a médica revela que Derin está grávida.

Faruk sequestra Asya e vira suspeito do caso

Faruk continua acompanhando os passos de Asya até decidir abordá-la na porta de casa. O homem sequestra a médica, levando a situação a um novo nível de tensão.

Paralelamente, o investigador conversa com Melih e informa que surgiu um novo suspeito no caso. Ao ouvir as informações, o inspetor reconhece Faruk imediatamente, o que pode ajudar a esclarecer o envolvimento do homem no desaparecimento de Derin.

Selçuk encontra Hicran desacordada e Haluk pede desculpas

Em outro núcleo da trama, Selçuk encontra Hicran desacordada dentro de casa, sem saber o que aconteceu com ela. Já Haluk e Gönül têm uma conversa importante.

Durante o encontro, o empresário pede desculpas pelas atitudes que teve no passado, em uma tentativa de lidar com os conflitos entre os dois. Os acontecimentos movimentam o capítulo e deixam novos mistérios em aberto para os próximos episódios.

