Resumo de Avenida Brasil 13/11: Carminha perde tudo após ser confrontada por Tufão

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta sexta-feira e veja como um confronto decisivo muda o destino da trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta sexta-feira (13/11) será marcado pela queda de Carminha. Depois de tantas desconfianças e revelações, Tufão confronta a esposa, consegue desmascará-la e toma uma decisão definitiva: expulsá-la da mansão.

Diante da família do ex-jogador, a vilã ainda tenta enfrentar todos, mas acaba sem ter para onde ir e pede abrigo em uma igreja.

Enquanto Carminha perde espaço na casa, Max retorna ao lixão, e Lucinda o repreende por ter prejudicado a ex-amante. Tufão também reconhece que tem uma dívida com Nina, enquanto Jorginho se sente culpado pelo sofrimento do pai.

Fora desse núcleo, Monalisa descobre a expulsão de Carminha e acaba confrontando a rival, momento em que fica sabendo de uma armação do passado.

O que acontece em Avenida Brasil nesta sexta-feira (13/11)?

Tufão decide confrontar Carminha e a desmascara diante da família. A vilã enfrenta os parentes do ex-jogador, mas não consegue evitar as consequências das próprias atitudes. Tufão a expulsa da mansão, e Carminha, sem ter onde ficar, procura abrigo em uma igreja.

Com a saída da vilã, Max volta para o lixão. Lucinda, porém, não aprova o que ele fez e o repreende por ter prejudicado Carminha. Enquanto isso, Jorginho se sente culpado ao perceber o sofrimento de Tufão.

Monalisa confronta Carminha e descobre armação do passado

Ao saber que Carminha foi expulsa da mansão, Monalisa decide confrontá-la. Durante a conversa, a cabeleireira descobre uma armação do passado, o que acrescenta mais um elemento aos conflitos entre as personagens.

Tufão, por sua vez, reconhece sua dívida com Nina. Já Carminha precisa lidar com a rejeição da família que antes a acolhia, enquanto Janaína aconselha Lúcio a se afastar da vilã.

Muricy tenta se explicar e Cadinho vira alvo de desconfiança

Em outras tramas, Muricy tenta se explicar com Adauto, que continua pensando nas acusações feitas por Carminha. Suelen também mente para Leandro, enquanto Verônica e Alexia começam a desconfiar de Cadinho.

Noêmia sai com Jimmy, que aproveita a ocasião para pedir a personagem em namoro. Já Roni pede a Diógenes que faça uma divisão dos lucros, movimentando mais um núcleo da novela.

