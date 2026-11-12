Resumo de Iludida 12/11: Derya revela a Asya que Derin está grávida

Acompanhe as emoções de Iludida nesta quinta-feira e veja como uma revelação bombástica promete abalar tudo. Confira no resumo completo!

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O capítulo de Iludida desta quinta-feira (12/11) será marcado por revelações importantes e novos desdobramentos na investigação sobre o desaparecimento de Derin.

Enquanto a jovem tenta compreender os motivos de seu sequestro, Volkan e Selçuk avançam na busca por respostas e encontram a pessoa que Derin pagou para manipular o vídeo que expôs Asya.

A situação da médica também se complica: ela é afastada da associação, enquanto Sinan tenta convencê-la a se mudar para a Austrália.

Em meio aos conflitos, Derya revela a Asya que Derin está grávida e também conta a Melih sobre Mert. Já Gönül enfrenta novos problemas familiares e implora para que Volkan não leve Zeynep embora.

O que acontece em Iludida nesta quinta-feira (12/11)?

Melih avista Faruk nos arredores da casa de Asya e decide ir atrás dele. Durante a abordagem, faz diversas perguntas ao ex-paciente da médica, que fica assustado com a situação.

Enquanto isso, Derya acorda na casa de Turgay após os acontecimentos da noite anterior. Constrangida, ela tenta agir naturalmente diante do homem. Em outra frente, Gönül implora para que Volkan não leve Zeynep embora, demonstrando sua preocupação com a possibilidade de ficar longe da menina.

Haluk também recebe a visita da polícia, enquanto Gönül discute com Melih e demonstra não aceitar a aproximação do irmão com Bahar.

Volkan e Selçuk descobrem responsável por vídeo contra Asya

A investigação sobre o desaparecimento de Derin ganha novos desdobramentos quando Selçuk e Volkan encontram a pessoa que a jovem pagou para manipular o vídeo responsável por expor Asya. Ao mesmo tempo, a assistente de Derin na loja percebe que está sendo monitorada.

No cativeiro, Derin tenta descobrir por que foi sequestrada e quais são os motivos por trás da situação. A médica, por sua vez, enfrenta consequências dos conflitos recentes e é afastada da associação.

Derya revela gravidez de Derin e Sinan faz proposta a Asya



Em meio às novidades, Derya conta a Asya que Derin está grávida. A informação acrescenta um novo elemento à história e pode influenciar os próximos desdobramentos do desaparecimento.

Derya também conversa com Melih e revela informações sobre Mert. Já Sinan tenta convencer Asya a se mudar para a Austrália, enquanto a médica precisa lidar com as consequências de sua situação profissional e dos conflitos que a cercam.

