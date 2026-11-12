Resumo de Avenida Brasil 12/11: Jorginho alerta Carminha sobre plano de vingança de Max

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quinta-feira e veja como um alerta inesperado pode mudar o jogo na trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta quinta-feira (12/11) será marcado pelo retorno de Max à mansão e pelo início de sua vingança contra Carminha.

Depois de sobreviver à tentativa de assassinato planejada pela ex-amante, ele reaparece na casa da família e deixa a vilã apavorada. Mesmo tentando demonstrar arrependimento, Carminha não consegue convencer Max a desistir de seus planos.

A situação fica ainda mais tensa quando Max prepara uma surpresa para Ivana: ele entrega à mulher uma caixa com porta-retratos destinados à família.

Ao abrir o presente, ela encontra fotografias comprometedoras de Carminha e Max e fica desesperada. Enquanto isso, Carminha tenta fugir da mansão, mas é impedida pelo próprio Max e por Leleco.

O que acontece em Avenida Brasil nesta quinta-feira (12/11)?

Janaína pede a Zezé que a leve até a chácara. Enquanto isso, Lucinda conta a Nina que Carminha tentou matar Max, revelando os detalhes da armação contra ele.

A presença de Max na mansão provoca pânico em Carminha. Ele ironiza a ex-amante, enquanto ela tenta convencê-lo de que está arrependida. Jorginho também vai até a casa e alerta Carminha de que Max pretende se vingar dela.

Max volta à mansão e impede fuga de Carminha

Mesmo diante das tentativas de Carminha de demonstrar arrependimento, Max não parece disposto a esquecer o que aconteceu.

Em determinado momento, a vilã tenta fugir da mansão, mas ele percebe a movimentação e a impede. Leleco também não deixa Carminha escapar.

Paralelamente, Janaína conversa com Lúcio e consegue convencê-lo a abandonar Carminha. Antes de deixar a mansão, Max entrega a Ivana uma caixa com porta-retratos destinados à família. Ao abrir o presente, ela encontra fotos de Carminha e Max juntos e fica desesperada com a descoberta.

Suelen é expulsa da casa de Wallerson e Iran pede Débora em casamento

Em outra frente da história, Wallerson convida Suelen para viajar, e os dois acabam sendo fotografados juntos. No entanto, a aproximação não termina bem: depois, ele destrata a jovem e a expulsa de sua casa.

Já Iran decide dar um passo importante no relacionamento com Débora e pede a jovem em casamento, movimentando também a trama amorosa da novela.

