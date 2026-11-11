Resumo de Iludida 11/11: Volkan procura pistas no diário de Derin

Acompanhe as emoções de Iludida nesta quarta-feira e veja como mistérios do passado vêm à tona na trama. Confira no resumo completo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Iludida 11/11: Volkan procura pistas no diário de Derin
Novela Iludida - Reprodução/Record

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O capítulo de Iludida desta quarta-feira (11/11) será marcado pelo aumento da pressão em torno do desaparecimento de Derin. Com a imprensa reunida em frente à casa de Asya, Volkan perde a paciência e tem uma reação explosiva.

Enquanto as notícias sobre o caso repercutem na televisão, Bahar e Ali acompanham os desdobramentos, e Gönül enfrenta momentos difíceis com a ausência da filha.

A investigação também ganha novos movimentos. Volkan pede a Melih acesso ao diário de Derin em busca de pistas, enquanto Pelin recebe um pacote destinado a Asya e fica responsável por entregá-lo à médica.

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Selçuk, por sua vez, percebe que está sendo seguido. Em meio a tantos conflitos, Derya decide abrir o coração e se declarar para Turgay.

O que acontece em Iludida nesta quarta-feira (11/11)?

A presença de jornalistas em frente à casa de Asya provoca a fúria de Volkan, que não consegue esconder a irritação com a movimentação da imprensa. Enquanto isso, Bahar e Ali acompanham pela televisão as notícias sobre o desaparecimento de Derin.

Gönül continua sofrendo com a ausência da filha e fica ainda mais revoltada ao descobrir que Zeynep foi até a casa de Asya para visitar Ali. Abalada com a situação, ela tem uma crise de choro e decide se trancar no quarto.

Volkan procura pistas no diário de Derin

Na tentativa de encontrar informações que ajudem a esclarecer o desaparecimento, Volkan pede a Melih para consultar o diário de Derin. O personagem espera encontrar alguma pista que possa contribuir para a investigação.

Enquanto isso, Pelin recebe um pacote endereçado a Asya e, posteriormente, entrega o objeto à médica no hospital. O conteúdo da encomenda não é informado na prévia do capítulo.

Selçuk percebe que está sendo seguido e Derya se declara

Em outra frente da história, Selçuk percebe que alguém está seguindo seus passos, o que acrescenta mais um mistério à trama.

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Já Derya toma uma atitude em sua vida amorosa e se declara para Turgay. A aproximação dos dois movimenta o capítulo, que também acompanha os conflitos familiares e as novas pistas envolvendo o desaparecimento de Derin.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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