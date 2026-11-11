Resumo de Avenida Brasil 11/11: Carminha tenta matar Max e acaba surpreendida

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quarta-feira e veja como um plano drástico gera uma reviravolta. Confira no resumo completo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta quarta-feira (11/11) será marcado por uma tentativa de assassinato que muda os rumos da história.

Determinada a se livrar de Max, Carminha convence Lúcio a afundar o barco com o amante dentro e ainda coloca um remédio em sua bebida. No entanto, Lucinda tem um mau pressentimento, decide se esconder na embarcação e acaba acompanhando de perto o plano.

Quando o barco começa a afundar, Lucinda pede socorro pelo rádio. Ela e Max são resgatados por pescadores, mas a notícia do naufrágio deixa a família em desespero.

Enquanto Tufão acredita que Max morreu e decide anunciar sua separação de Carminha, o vilão sobrevive e promete se vingar da mulher. Além disso, ele consegue cópias de fotografias comprometedoras dos dois.

O que acontece em Avenida Brasil nesta quarta-feira (11/11)?

Carminha convence Lúcio a afundar o barco de Max com ele dentro. Para garantir que o plano dê certo, ela coloca um remédio na bebida do amante.

Lucinda, porém, tem um mau pressentimento e resolve se esconder na embarcação. De lá, observa Lúcio e acompanha a movimentação enquanto Carminha chora ao lado de Max.

Ao perceber que o barco está afundando, Lucinda pede ajuda pelo rádio. A situação termina com o resgate dos dois por pescadores, que conseguem salvar Lucinda e Max.

Família acredita que Max morreu após naufrágio

A notícia do naufrágio da lancha de Max chega até Muricy, e Ivana fica desesperada. Tufão e Leleco também acreditam que o vilão morreu e contam a Jorginho sobre o ocorrido. Enquanto isso, Monalisa demonstra preocupação com Tufão.

Mas Max sobrevive e deixa claro que não pretende esquecer o que Carminha fez. Ele afirma a Lucinda que vai se vingar da ex-amante e ainda consegue cópias de fotografias comprometedoras dos dois, que podem ser usadas contra ela.

Tufão anuncia separação de Carminha

Depois de descobrir as armações e as traições da esposa, Tufão avisa a Carminha que vai se separar dela. A decisão representa mais um golpe para a vilã, que também presenteia Lúcio com seu carro após o plano contra Max.

Em outra trama, Janaína revela a Jorginho que Lúcio mantém um caso com sua mãe. Já Verônica enfrenta dificuldades para desempenhar o papel de dona de casa e não consegue corresponder às expectativas nessa função.

