Resumo de Iludida 10/11: Volkan e Selçuk viram suspeitos no caso de Derin

Acompanhe as emoções de Iludida nesta terça-feira e veja como novas suspeitas colocam a trama em fogo cruzado. Confira tudo no resumo!

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O desaparecimento de Derin continua provocando desconfiança e tensão em Iludida. No capítulo desta terça-feira (10/11), a investigação policial ganha novos desdobramentos e coloca mais personagens sob suspeita.

Volkan conta a Asya que está na mira das autoridades, enquanto Melih começa a desconfiar de que os dois possam estar envolvidos no sumiço da jovem depois de ler o diário da sobrinha.

A polícia intensifica as buscas e decide interrogar Volkan. Selçuk também passa a ser considerado suspeito e é levado à delegacia. A situação se complica ainda mais quando Asya recebe a visita inesperada de um policial e precisa prestar esclarecimentos às autoridades.

Enquanto isso, Gönül tenta encontrar respostas e faz um apelo à imprensa para conseguir informações sobre a filha. Haluk procura consolar a mulher, mas também se envolve em um confronto com Selçuk por causa de Derin.

O que acontece em Iludida nesta terça-feira (10/11)?

Volkan procura Asya e revela que está sendo investigado pela polícia por causa do desaparecimento de Derin. Ao mesmo tempo, Melih passa a desconfiar de que o arquiteto e a médica estejam envolvidos no caso.

A suspeita surge depois que ele lê o diário da sobrinha e encontra informações que despertam sua atenção. A polícia intensifica a investigação e decide interrogar Volkan. Selçuk também entra na lista de suspeitos e é levado para a delegacia. Na saída do local, Volkan é abordado por ele.

Gönül faz apelo para encontrar Derin

Desesperada com o desaparecimento da filha, Gönül decide recorrer à imprensa e faz um apelo público para conseguir informações que ajudem a localizar Derin.

Haluk tenta consolar a esposa enquanto ela sofre e cuida da neta. No entanto, a preocupação com o caso acaba provocando um confronto entre ele e Selçuk. Os dois discutem por causa do desaparecimento da jovem.

Asya é levada à delegacia para prestar esclarecimentos

Faruk aparece na casa de Asya em meio à investigação. A médica também acaba sendo surpreendida pela visita de um policial, que a leva até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento de Derin.

Com Volkan, Selçuk e Asya envolvidos nas investigações, as suspeitas aumentam e o mistério sobre o paradeiro de Derin continua sem solução.

