Resumo de Avenida Brasil 10/11: Tufão descobre encontro secreto de Carminha e Max

Acompanhe as emoções da novela Avenida Brasil nesta terça-feira e veja como um flagra promete mudar tudo na trama. Confira no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Avenida Brasil 10/11: Tufão descobre encontro secreto de Carminha e Max
Novela Avenida Brasil - Reprodução/Globo

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O capítulo de Avenida Brasil desta terça-feira (10/11) será marcado por uma descoberta que pode mudar a relação de Tufão com Carminha.

Depois de presentear a esposa com uma joia, o ex-jogador decide segui-la e acaba testemunhando um encontro suspeito com Max, que recebe dinheiro da venda do presente. Desconfiado, Tufão procura Nina para entender melhor o envolvimento dos dois.

Enquanto isso, Carminha coloca em prática um plano contra Max e convence Lúcio a afundar o barco do amante com ele dentro.

A situação fica ainda mais delicada quando Lucinda, tomada por um mau pressentimento, decide se esconder na embarcação. O capítulo também terá revelações sobre a família de Max e a vida amorosa de Carminha.

O que acontece em Avenida Brasil nesta terça-feira (10/11)?

Roni tenta animar Diógenes, enquanto Suelen fica furiosa ao perceber que nenhuma foto sua foi publicada na mídia. Mais tarde, Wallerson convence a jovem a dar uma volta de carro com ele. Durante o passeio, ela consegue despistá-lo e, ao chegar em casa, mente para Leandro.

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Em outra situação, Tufão presenteia Carminha com uma joia, mas decide seguir a esposa sem que ela perceba. O ex-jogador acompanha a mulher até o barco de Max e a vê entregando a ele o dinheiro obtido com a venda do presente. O encontro levanta ainda mais suspeitas sobre a relação dos dois.

Tufão procura Nina após flagrar Carminha com Max

Depois de presenciar a cena, Tufão procura Nina e pede que ela conte tudo o que sabe sobre o envolvimento de Carminha com Max. Enquanto isso, Max ameaça Carminha, aumentando a tensão entre os dois. Abalado com o que descobriu, Tufão decide sair de casa.

Max também faz uma revelação a Ivana: conta que é filho de Lucinda. Paralelamente, Olenka e Beverly conversam com Monalisa e contam detalhes sobre a família de Tufão.

Carminha planeja destruir o barco de Max

Determinada a se livrar de Max, Carminha convence Lúcio a afundar o barco com o homem dentro. No entanto, Lucinda tem um mau pressentimento e resolve se esconder na embarcação, sem saber o que pode acontecer.

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Para completar, Janaína revela a Jorginho que Lúcio mantém um caso com sua mãe. A informação acrescenta mais um conflito à história e promete movimentar os próximos acontecimentos.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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