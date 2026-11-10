Resumo A Traição 09/11 a 13/11: Güzide reencontra Sezai e Oylum esconde paradeiro da mãe

Acompanhe a semana de estreia de A Traição e veja como reencontros e segredos marcam o início desta trama forte. Confira no resumo completo!

por Eduarda Barreto
Resumo A Traição 09/11 a 13/11: Güzide reencontra Sezai e Oylum esconde paradeiro da mãe
Güzide em A Traição - Divulgação

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A semana de A Traição, entre os dias 9 e 13 de novembro, será marcada por decisões arriscadas e problemas financeiros envolvendo Ozan.

Depois de receber de Tarik a missão de guardar uma quantia pertencente a Oltan, o jovem acaba tendo o dinheiro descoberto por Lara. A situação se complica quando Kaan, um velho amigo, reaparece e os dois se envolvem em uma jogada ousada.

Mais tarde, Ozan recebe uma notícia devastadora e entra em conflito com a namorada ao descobrir que o dinheiro foi perdido.

Enquanto isso, Oylum continua escondendo informações da família e conta com a ajuda de Tolga para sustentar uma mentira sobre seu paradeiro em Amsterdã.

O que acontece em A Traição nesta semana de estreia?

Segunda-feira, 09/11

Tarik, Ozan e Oylum organizam uma festa para Güzide em homenagem ao Dia das Mães. A família acompanha Oylum até o aeroporto, onde ela encontra Tolga.

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Enquanto isso, Yesim liga para Tarik e conta que Öykü sofreu um acidente e foi levada ao hospital. Mais tarde, ele presenteia a menina com uma boneca nova.

Terça-feira, 10/11

Oylum desembarca em Ancara e é recebida por Selin. Ela revela um plano para enganar Güzide, mas Selin considera a estratégia arriscada demais.

Yesim também faz alguns questionamentos, porém Tarik consegue contornar a situação. Em outra frente, Oltan pede um grande favor a Tarik.

Güzide se surpreende ao encontrar Sezai sentado em frente à universidade. Os dois aproveitam a ocasião para conversar.

Quarta-feira, 11/11

Tim e Oylum saem para passear de moto. Tarik pede ajuda a Ozan para guardar o dinheiro de Oltan, mas a quantia acaba chamando a atenção de Lara.

Ao ir ao apartamento do namorado, ela descobre o valor escondido e o questiona sobre a origem do dinheiro. Enquanto isso, Oltan visita Tolga na empresa.

Depois de apresentar boas ideias para uma iniciativa no trabalho, Ozan começa a alimentar a expectativa de que poderá assumir o cargo de gerente.

Quinta-feira, 12/11

Kaan, um velho amigo de Ozan, chega de surpresa à cidade. Os dois acabam se envolvendo em uma jogada ousada.

No entanto, Ozan fica furioso ao descobrir que não será escolhido para ocupar a posição de responsável pelo projeto. Nazan conta a Oylum que Güzide pretende viajar à Holanda para visitá-la.

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Para manter a mentira sobre seu paradeiro, Tolga ajuda a jovem a enganar a mãe sobre o local onde está hospedada em Amsterdã.

Sexta-feira, 13/11

Kaan telefona para Ozan e dá uma notícia que o deixa devastado. O jovem também briga com Lara depois de ser informado de que o dinheiro de Oltan foi perdido.

Enquanto isso, Güzide começa a organizar os preparativos para a comemoração de seus 30 anos de casamento. Tarik avisa ao filho que pretende buscar o dinheiro de Oltan na próxima semana.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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