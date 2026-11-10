A Traição: conheça a nova novela turca marcada por segredos e reviravoltas

Acompanhe a estreia da nova novela turca nesta segunda-feira (16) e veja por que a trama conquistou o mundo todo. Confira as emoções!

por Eduarda Barreto
A Traição: conheça a nova novela turca marcada por segredos e reviravoltas
Novela turca A Traição - Divulgação

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A Band estreou nesta segunda-feira (9), às 20h30, A Traição, novela turca marcada por segredos, conflitos familiares e reviravoltas.

A produção será exibida de segunda a sexta-feira, com transmissão simultânea pelo site da Band e pelo aplicativo gratuito Bandplay.

Na sequência, às 21h, o público acompanha os capítulos finais de Guerra das Rosas, que chega ao fim em 13 de novembro.

Qual é a história de A Traição?

Distribuída pela Inter Medya, a trama acompanha Güzide Yenersoy (Vahide Perçin), uma respeitada juíza de família em Istambul, conhecida por sua integridade e dedicação à Justiça.

Ao lado do marido, o advogado Tarik Yenersoy, e dos filhos Oylum e Ozan, ela acredita ter construído uma vida familiar estável.

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Essa certeza começa a ruir quando Güzide descobre que o marido mantém um relacionamento extraconjugal há anos. A revelação expõe segredos e provoca conflitos que colocam em risco os laços familiares.

Com 222 capítulos, a novela conquistou espaço no mercado internacional e foi licenciada para mais de 30 territórios antes de chegar ao Brasil.

Quem é quem em A Traição?

Conheça os principais personagens da novela turca:

Güzide Yenersoy (Vahide Perçin)

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Güzide Yenersoy - Divulgação

Juíza de família respeitada, Güzide é rigorosa, autoritária e fiel aos próprios princípios. Casada com Tarik há 30 anos, acredita saber o que é melhor para os filhos e costuma tomar as decisões da família. Por trás da postura firme, está o amor pelos seus.

Tarik Yenersoy (Mustafa Uurlu)

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Tarik Yenersoy - Divulgação

Advogado bem-sucedido e dono do próprio escritório, Tarik é marido de Güzide. Apesar de manter uma imagem de homem carismático e dedicado à família, esconde um segredo que pode mudar completamente sua vida.

Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör)

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Oylum Yenersoy - Divulgação

Filha de Güzide e Tarik, Oylum entrou na faculdade de Medicina por insistência da mãe, mas sonha em construir uma carreira como dançarina. Determinada, está disposta a lutar por seus objetivos, mesmo que precise esconder algumas verdades.

Ozan Yenersoy (Yusuf Çim)

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Ozan Yenersoy - Divulgação

Primogênito do casal, Ozan é engenheiro civil e deseja conquistar uma vida de luxo. Insatisfeito com a rotina, acredita merecer o melhor, mas nem sempre demonstra disposição para alcançar seus objetivos.

Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal)

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Ali Sezai Okuyan - Divulgação

Advogado bem-sucedido e apaixonado por poesia e literatura, Sezai é um antigo conhecido de Güzide e Tarik. Depois de décadas afastado do casal, volta a cruzar o caminho da juíza.

Yesim Denizeren (Asena Giriken)

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Yesim Denizeren - Divulgação

Segunda esposa de Tarik e mãe de Öykü, Yeim é dedicada à família e acredita viver um casamento estável. Ela não imagina que o marido mantém outra família há três décadas.

Tolga Kaifolu (Caner ahin)

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Tolga Kasifoglu - Divulgação

Empresário e dono de uma startup especializada em softwares de segurança, Tolga é filho de Oltan. Disciplinado no trabalho, tem uma relação marcada por divergências com o pai. Sua vida amorosa também reserva mudanças inesperadas.

Oltan Kaifolu (Cem Bender)

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Oltan Kasifoglu - Divulgação

Empresário rico e conservador, Oltan é amigo, cliente e mentor de Tarik. Dono de uma construtora, costuma recorrer a práticas ilegais para conseguir o que deseja e acaba envolvido nas consequências dos segredos da família Yenersoy.

Ümit Özgüder (Cem Sürgit)

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Ümit Özgüder - Divulgação

Irmão de Güzide, Ümit é químico e tem uma personalidade alegre, afetuosa e inconstante. Criado pela juíza, mantém uma relação próxima com ela, que assumiu um papel materno durante sua infância.

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Nazan Tokluca (Meltem Baytok)

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Nazan Tokluca - Divulgação

Juíza e amiga de longa data de Güzide, Nazan é sua confidente desde os tempos de faculdade. Madrinha de Ozan e Oylum, é considerada parte da família Yenersoy.

Onde assistir à novela A Traição?

Produzida pela TIMS&B Productions e distribuída pela Inter Medya, A Traição tem direção de Murat Saraçolu. A novela estreia na segunda-feira (9) e será exibida de segunda a sexta-feira, às 20h30, na Band.

A transmissão também estará disponível gratuitamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

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Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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