Resumo Quem Ama Cuida 09/11 a 14/11: Pilar planeja sequestro e Adriana descobre o plano

Acompanhe a semana de Quem Ama Cuida e veja como a descoberta de um plano secreto promete mudar tudo. Confira as emoções no resumo!

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A semana de Quem Ama Cuida, entre os dias 9 e 14 de novembro, será marcada por novas armações de Pilar, que começa a preparar um sequestro com a ajuda de Tom.

A vilã orienta o comparsa a organizar um galpão para servir de cativeiro, mas seus planos acabam entrando no radar de Adriana e Pedro depois que Zeni decide revelar o que sabe.

Para evitar que a informação venha à tona, Pilar passa a considerar eliminar a informante e, com a ajuda de Tom, atenta contra a vida dela no capítulo de sábado.

Enquanto isso, Adriana enfrenta decisões delicadas envolvendo Ulisses e a investigação sobre o atentado contra Pedro. A jovem resolve não denunciar o responsável pelo desfalque à joalheria, mas continua buscando respostas sobre os crimes e as pessoas envolvidas.

O que acontece em Quem Ama Cuida nesta semana?

Segunda-feira, 09/11

Adriana promete pensar no pedido de Ulisses para que não o denuncie à polícia. Pedro, por sua vez, não revela a Ademir que já sabe quem foi o responsável pelo atentado que sofreu. Enquanto isso, Adriana abriga Elenice e Dafne em sua casa.

Carmita, Dora e Silvana conversam sobre a possibilidade de viajar ao Rio para encontrar Fábia. Felipe convida Mau Mau para um encontro em sua casa, na companhia de Patrick e Carolina. Em outra frente, Tilde conta a Edvaldo que Tom está escondido no quarto de Pilar, e os dois decidem avisar Pedro.

Silvana e Carmita ficam surpresas ao encontrar Fábia e Ademir juntos no saguão do hotel. Adriana conta a Mau Mau que Felipe também pode ser investigado caso ela denuncie Ulisses.

No fim do capítulo, Pedro aparece na casa de Pilar acompanhado de um policial e afirma à vilã que sabe que Tom está escondido no local.

Terça-feira, 10/11

Pilar diz a Pedro que Tom está prestando serviços em sua casa e finge desconhecer que ele estava sendo procurado. Adriana decide não denunciar Ulisses por amor a Mau Mau.

Enquanto isso, Silvana impede Carmita de ir ao encontro de Fábia e Ademir, e Elenice sai oficialmente de casa. Brigitte comenta com Heitor que espera que o primo e Adriana recuperem a herança de Arthur.

Adriana tenta tranquilizar Elenice em relação a Tom, mas uma descoberta deixa a mulher abalada: ela fica sabendo que o rapaz participou do atentado contra Pedro, a mando de sua amante, Pilar. Em outra situação, Pilar se sente contrariada quando Heitor a desautoriza a demitir Rosa.

Quarta-feira, 11/11

Elenice conta a Pedro e Adriana que sente vergonha de ter amado Tom. Diná, por sua vez, ameaça mandar Fernando de volta para o interior caso o neto não se afaste de Mau Mau. André comunica a Pedro e Cléber que o juiz pedirá o bloqueio dos bens de Arthur.

Diná passa mal ao encontrar uma conhecida, enquanto Luan entrega a Ademir os casos em que André trabalhou durante sua passagem pelo escritório do tio. Dora se decepciona ao descobrir que Fábia está com Ademir.

Dafne cogita chamar a polícia ao ver Tom pressionando Elenice. Para aumentar a tensão, Ademir afirma que colocará André na cadeia se Dora não se afastar de seu sobrinho.

Quinta-feira, 12/11

Ademir mostra a Dora um documento contra André, aumentando a pressão sobre o relacionamento dos dois. Rosa também alerta Elenice sobre Tom. Pedro conta a Adriana que já pensou no que fará com os arquivos que contêm os laudos adulterados e estão em poder de César.

Elenice aceita que o segurança contratado por Adriana vigie sua casa para protegê-la. Enquanto isso, Pilar orienta Tom e Zeni a deixarem um galpão preparado para funcionar como cativeiro. Adriana percebe que Dora está triste, e Heitor concorda com a decisão da jovem de não denunciar Ulisses.

César aceita a ideia de Pedro de criar uma fundação para ajudar as pessoas prejudicadas pelos laudos fraudados. Já Pilar leva Iuri para sua primeira aula de instrução de tiro com Tom.

Sexta-feira, 13/11

Iuri se surpreende ao ver Pilar treinando tiro com Tom. Ulisses agradece a Adriana por ela ter decidido não denunciá-lo, enquanto Dora sofre ao lembrar das ameaças de Ademir contra André. Heitor observa Bruna com admiração ao perceber que ela superou a fixação por Pedro.

Adriana defende Mau Mau das ofensas de Diná, e o rapaz fica chocado ao conhecer o passado da governanta. André comenta com Pedro que estranhou a maneira fria como Dora o tratou. Enquanto isso, Iuri conta a Adriana que Pilar está fazendo aulas de tiro com Tom.

Dora procura Ademir para tentar negociar uma saída que livre André das ameaças do advogado, mas acaba terminando o relacionamento com ele. Pilar não revela a Zeni quem pretende colocar no cativeiro. Ao observar a informante com Adriana, a vilã conclui que está sendo traída.

Sábado, 14/11

Zeni pede mais dinheiro para entregar uma informação a Adriana e Pedro. André garante a Dora que não desistirá de ficar com ela, enquanto Zeni finalmente conta aos dois que Pilar está planejando um sequestro. Ao descobrir que a informante pode comprometer seus planos, Pilar pensa em acabar com Zeni.

Adriana também pede a André as informações que ele reuniu sobre Diná e considera expor o passado da governanta. Além disso, percebe que há algo errado com Dora. Ademir mente para Brigitte e afirma que não sabia que Pilar havia roubado a herança da jovem.

Fábia descobre por meio dele que Ulisses usou o nome de Felipe no desfalque à joalheria. No núcleo da empresa, Tiago apoia Adriana na tentativa de destituir Ingrid da presidência.

Ingrid abandona o cargo, e Adriana e Heitor colocam Tiago novamente no comando da joalheria. No desfecho da semana, Pilar coloca seu plano em prática e, com a ajuda de Tom, atenta contra a vida de Zeni.

