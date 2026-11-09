Resumo de Por Você 09/11 a 14/11: Vanessa revela presente a Peixe e abala relação com Bela

Acompanhe as emoções de Por Você nesta semana e veja como uma revelação surpreendente promete abalar as relações. Confira no resumo!

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A semana de Por Você, entre os dias 9 e 14 de novembro, será marcada pelas denúncias contra Junqueira, pelos conflitos de Vanessa com Bela e pela luta de Ítalo para realizar seu sonho de dançar balé.

Depois de despertar do coma, Gabriel recebe alta e decide enfrentar o empresário, reunindo provas sobre as irregularidades no hospital e suspeitando que ele tenha sido responsável pelo acidente que sofreu.

Enquanto isso, Vanessa rompe de vez sua aliança com Junqueira, mas continua provocando Bela e interfere em sua relação com Peixe ao revelar que deu a ele a antiga casa de Juli.

O que acontece em Por Você nesta semana?

Segunda-feira, 09/11

Após despertar do coma, Gabriel recebe alta do hospital, e Vanessa entrega a ele as provas que reuniu contra Junqueira. Enquanto isso, Zé destrói o celular roubado do empresário para eliminar os registros do aparelho.

Junqueira e Vanessa rompem a aliança definitivamente, e ela conta seus planos a Sílvia, que demonstra reprovação. Bela conversa com os irmãos de Samuca sobre o diagnóstico do menino, enquanto Juarez sugere ter outro filho com Iara. Vanessa tenta acessar o celular de Gabriel, mas Leandra impede.

Em outra frente, Lucas revela seu passado a Margô e recebe apoio dela. Gabriel conta a Bela que acredita que Junqueira tenha encomendado seu atropelamento.

Ricardo percebe sinais preocupantes no comportamento de Vitor, que acaba se automedicando. Depois de conversar com Lucas sobre Samuca, Gabriel decide denunciar Junqueira.

Terça-feira, 10/11

O delegado Macedo orienta Gabriel a reunir provas contundentes contra Junqueira antes de formalizar a denúncia. Vitor pede ajuda a Bela, enquanto Vanessa observa Gabriel dormir e se deita ao lado dele. Sílvia conta a Vanessa que Lucas e Bela terminaram o namoro.

Dalila também procura Bela para uma consulta. Enquanto isso, Lucas e Margô se envolvem. Gabriel e Bela decidem retomar o encontro que haviam marcado antes do acidente do advogado e conversam sobre o futuro.

Em outro núcleo, Ítalo sofre preconceito e pensa em desistir do sonho de fazer balé. Para completar, Junqueira coloca fogo na oficina de Zé.

Quarta-feira, 11/11

Zé consegue escapar do incêndio e conclui que foi vítima de uma tentativa de homicídio. Iara e Juarez contam a Dalila que pretendem aumentar a família, enquanto Glorinha estranha o comportamento arredio de Ítalo.

Juarez tenta se desvencilhar das negociações com Zé, mas não consegue. Lucas presenteia Ítalo, e Gabriel vive um momento romântico com Bela. Mais tarde, Peixe leva Ítalo e Glorinha à antiga casa de Juli.

Os dois hesitam em apoiar a iniciativa, com medo de magoar Bela. Zé conta a Vanessa que acredita que Junqueira tenha atentado contra sua vida. No hospital, o empresário tenta destruir documentos comprometedores e promete se vingar de Vanessa.

Quinta-feira, 12/11

Vanessa comemora o sucesso de seu plano. Iracema leva Pérola e Manoel ao bar de Clemente para participar do bingo. Toy tenta escapar ao ver Leandra, mas Lia insiste em participar. Vanessa flagra Gabriel e Bela juntos.

Enquanto isso, Melinda e Próspero vivem um momento romântico, e Ítalo tenta incentivar Hanna a não abandonar o balé. Gabriel exige que Peixe conte a Bela que Vanessa lhe deu a casa que pertencia a Juli. Suelen também desabafa com Nelma sobre a mãe.

Em outra situação, Sílvia e Ricardo se relacionam. Vanessa provoca Bela e revela que presenteou Peixe com a antiga casa de Juli, aumentando o desconforto entre os dois.

Sexta-feira, 13/11

Bela tenta esconder o abalo diante de Vanessa. Gabriel conta a Pérola sobre as falcatruas de Junqueira no hospital, enquanto Peixe procura se explicar. A jovem, porém, pede que o afilhado se retire de sua sala. Ricardo e Sílvia discutem por causa de Bela, Gabriel e Vanessa.

Sílvia também tenta se reconciliar com Hanna. Em outra frente, Toy conversa com Próspero sobre Lia e Leandra, que tenta se aproximar de Vitor. Bela informa a Peixe que não abrirá mão da guarda de Glorinha, Ítalo e Samuca.

Depois de reviver uma lembrança com Juli, Ítalo decide procurar Bela. Pérola anuncia que vai reassumir a presidência do hospital, e Ítalo aparece na audição da academia de balé de Sílvia.

Sábado, 14/11

Ítalo finalmente se apresenta na audição da academia Dança em Movimento. Bela, Lucas, Margô e Glorinha parabenizam o jovem pela apresentação. Enquanto isso, Pérola responsabiliza Vanessa por ter permitido que as irregularidades de Junqueira acontecessem no hospital.

Sílvia provoca Bela, e Ítalo tem uma conversa séria com Peixe. Vanessa humilha Zé, que pede um novo favor a Juarez. Para completar, Sabugo questiona Lucas sobre seus sentimentos por Bela. No fim do capítulo, Lucas encontra um bilhete anônimo com um alerta sobre uma grave ameaça na escola.

