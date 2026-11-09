Resumo de Lá na Minha Terra 09/11 a 14/11: Rosenda flagra romance de Lina e Raimundo

Acompanhe as emoções da semana de estreia de Lá na Minha Terra e veja como um flagra inesperado promete balançar a trama. Confira no resumo completo!

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A semana de estreia de Lá na Minha Terra, entre os dias 9 e 14 de novembro, será marcada pela aproximação entre Lina e Raimundo, que enfrentam conflitos e acabam se beijando novamente.



O romance, porém, não passa despercebido: Rosenda flagra os dois juntos e decide interferir na relação da filha, afastando Lina do rapaz, embora ofereça abrigo a ele.

Enquanto isso, Almerindo insiste em se aproximar de Rosenda e chega a propor que os dois construam uma vida juntos em São Paulo.

A mulher, no entanto, mantém sua esperança no retorno de Severino. Em outra frente, Cesário enfrenta problemas envolvendo os negócios com Lourdes e Elias, além de ser surpreendido pela filha mexendo em seu cofre.

O que acontece em Lá na Minha Terra nesta semana de estreia?

Segunda-feira, 09/11/2026

Lina enfrenta Raimundo Gerardo no sertão, enquanto Rosenda pede mais prazo a Almerindo para conseguir pagar o aluguel da casa.

A mãe também afirma aos filhos que Severino está vivo, mas Cesário tenta esconder de Ismália informações sobre seu passado.

Raimundo tenta se aproximar de Lina, mas os dois acabam entrando em confronto. Enquanto isso, a família sente falta da jovem.

Terça-feira, 10/11/2026

Raimundo confessa a Biró que admira Lina. Preocupada com o rapaz, Socorro decide procurá-lo e acaba encontrando os dois juntos.

Ela e Lina repreendem Raimundo, e Socorro revela que ele nunca olhou para ela da mesma maneira como olha para Lina.

Em outra situação, Almerindo volta a propor uma união a Rosenda. A aproximação dos dois, porém, é flagrada por Lina, que encontra o homem ao lado de sua mãe.

Quarta-feira, 11/11/2026

Rosenda tenta disfarçar a presença de Almerindo quando Lina aparece. Enquanto isso, Cesário se irrita com os comentários de Ismália sobre o Nordeste.

Damaso confronta Raimundo e Biró por causa de Lina, e a discussão termina em agressão. A jovem chega a tempo de interromper a briga.

Em outra parte da trama, Águeda encontra uma bezerra, e Rosenda orienta a filha a procurar o dono do animal.

Quinta-feira, 12/11/2026

Lina defende Raimundo diante de Damaso, enquanto Almerindo descobre que o rapaz é o filho mais velho de Rosenda.

A jovem também questiona o homem sobre os sentimentos dele por sua mãe. Paralelamente, Jacinta acusa Natércia de roubar as roupas de Gofredo.

Ismália pressiona Cesário para descobrir como estão as negociações com Lourdes e Elias, que se preparam para fechar um negócio com ele.

Sexta-feira, 13/11/2026

Ismália proíbe Cesário de negociar com Lourdes e Elias, com receio de que ele coloque o patrimônio da família em risco. Almerindo diz a Rosenda que gostaria de viver com ela e propõe enviá-la para São Paulo.

A mulher, porém, se irrita com a sugestão e reafirma que vai esperar pelo retorno de Severino. Enquanto isso, Lina e Raimundo se beijam novamente, mas acabam flagrados por Rosenda.

Sábado, 14/11/2026

Rosenda afasta Lina de Raimundo, mas oferece abrigo ao rapaz. Cesário, por sua vez, flagra Alice mexendo em seu cofre e repreende a filha.

Águeda fica triste ao perder a bezerra que havia encontrado, e Brícia revela que o animal pertence a Almerindo.

Ismália também impede Lourdes e Elias de entrar no escritório de Cesário. No fim do capítulo, Padre Honório passa mal, deixando Cosminha desesperada.

