Resumo de Iludida 09/11: Investigação sobre Derin ganha nova pista
Acompanhe as emoções de Iludida nesta segunda-feira e veja como uma nova pista muda os rumos da investigação. Confira no resumo completo!
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O desaparecimento de Derin continua movimentando os acontecimentos de Iludida. No capítulo desta segunda-feira (9/11), a investigação policial avança e uma nova pista aumenta as suspeitas em torno de Volkan.
O carro do arquiteto é encontrado com fios de cabelo loiro no porta-malas. Antes disso, Derin liga para o marido em desespero e pede ajuda. Ao chegar em casa, porém, ele encontra tudo revirado e percebe que algo grave aconteceu.
A situação deixa Haluk cada vez mais preocupado com a filha. Desconfiado do genro, ele decide ameaçar Volkan, enquanto a polícia tenta descobrir o que aconteceu com Derin. Durante a investigação, o inspetor também revela a Melih um detalhe importante sobre o desaparecimento.
Paralelamente, Asya enfrenta as consequências do escândalo na associação e descobre que Derya assumiu o cargo de médica-chefe do hospital.
O que acontece em Iludida nesta segunda-feira (9/11)?
Volkan vai até a casa de Bahar e, aos gritos, faz um desabafo sem perceber que Melih está no local. Enquanto isso, Asya chega ao hospital para trabalhar e encontra Derya. Sem jeito, a colega conta que agora ocupa o cargo de médica-chefe da instituição.
Cavidan também conversa com Gönül e relata a situação de Asya no hospital. Mais tarde, Volkan procura a ex-mulher para tentar se desculpar pela demissão provocada pelo escândalo na associação.
Derin desaparece e polícia encontra pista no carro de Volkan
Em meio aos conflitos, Derin liga para Volkan em desespero e pede ajuda. Quando chega em casa, ele encontra tudo revirado e percebe que a esposa desapareceu. A polícia começa a investigar o caso para descobrir o que aconteceu.
Horas depois, o carro de Volkan é encontrado com fios de cabelo loiro no porta-malas. A descoberta aumenta a tensão em torno do arquiteto e passa a fazer parte da investigação.
Preocupado com a filha, Haluk desconfia do genro e o ameaça. Enquanto isso, Asya conversa com Turgay, que revela ter se encontrado com Derin alguns dias antes.
Inspetor revela detalhe sobre o desaparecimento de Derin
Com o avanço das investigações, o inspetor compartilha com Melih uma informação importante sobre o sumiço de Derin. O detalhe pode ajudar a esclarecer o caso, que continua cercado de dúvidas e suspeitas.