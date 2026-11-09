Resumo de Iludida 09/11: Investigação sobre Derin ganha nova pista

Acompanhe as emoções de Iludida nesta segunda-feira e veja como uma nova pista muda os rumos da investigação. Confira no resumo completo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Iludida 09/11: Investigação sobre Derin ganha nova pista
Novela Iludida - Reprodução/Record

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O desaparecimento de Derin continua movimentando os acontecimentos de Iludida. No capítulo desta segunda-feira (9/11), a investigação policial avança e uma nova pista aumenta as suspeitas em torno de Volkan.

O carro do arquiteto é encontrado com fios de cabelo loiro no porta-malas. Antes disso, Derin liga para o marido em desespero e pede ajuda. Ao chegar em casa, porém, ele encontra tudo revirado e percebe que algo grave aconteceu.

A situação deixa Haluk cada vez mais preocupado com a filha. Desconfiado do genro, ele decide ameaçar Volkan, enquanto a polícia tenta descobrir o que aconteceu com Derin. Durante a investigação, o inspetor também revela a Melih um detalhe importante sobre o desaparecimento.

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Paralelamente, Asya enfrenta as consequências do escândalo na associação e descobre que Derya assumiu o cargo de médica-chefe do hospital.

O que acontece em Iludida nesta segunda-feira (9/11)?

Volkan vai até a casa de Bahar e, aos gritos, faz um desabafo sem perceber que Melih está no local. Enquanto isso, Asya chega ao hospital para trabalhar e encontra Derya. Sem jeito, a colega conta que agora ocupa o cargo de médica-chefe da instituição.

Cavidan também conversa com Gönül e relata a situação de Asya no hospital. Mais tarde, Volkan procura a ex-mulher para tentar se desculpar pela demissão provocada pelo escândalo na associação.

Derin desaparece e polícia encontra pista no carro de Volkan

Em meio aos conflitos, Derin liga para Volkan em desespero e pede ajuda. Quando chega em casa, ele encontra tudo revirado e percebe que a esposa desapareceu. A polícia começa a investigar o caso para descobrir o que aconteceu.

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Horas depois, o carro de Volkan é encontrado com fios de cabelo loiro no porta-malas. A descoberta aumenta a tensão em torno do arquiteto e passa a fazer parte da investigação.

Preocupado com a filha, Haluk desconfia do genro e o ameaça. Enquanto isso, Asya conversa com Turgay, que revela ter se encontrado com Derin alguns dias antes.

Inspetor revela detalhe sobre o desaparecimento de Derin

Com o avanço das investigações, o inspetor compartilha com Melih uma informação importante sobre o sumiço de Derin. O detalhe pode ajudar a esclarecer o caso, que continua cercado de dúvidas e suspeitas.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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