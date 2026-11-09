Resumo de Avenida Brasil 09/11: Carminha tenta enganar Tufão e é desmascarada

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta segunda-feira e veja como uma tentativa de engano acaba exposta na trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta segunda-feira (9/11) será marcado por novas desconfianças de Tufão em relação a Carminha. Depois de descobrir que a mulher esteve envolvida em situações suspeitas, o ex-jogador acaba flagrando a vilã na casa de Neide.

Mesmo tentando inventar uma explicação para o encontro, Carminha não consegue convencer o marido, que passa a desconfiar ainda mais de suas atitudes. Enquanto isso, Nina descobre que Carminha pretende visitar Neide e avisa Jorginho.

A situação fica ainda mais complicada quando Neide mente para Tufão, deixando Jorginho desesperado. Para completar, Ágata ouve uma discussão entre Carminha e Max e decide contar ao pai o que aconteceu.

O episódio também traz conflitos na família de Tufão. Ivana discute com o irmão e anuncia que pretende sair de casa, enquanto Muricy tenta controlar seu surto por causa de Max. Já Leandro fica surpreso quando Suelen propõe que ele forme uma dupla com Wallerson.

O que acontece em Avenida Brasil nesta segunda-feira (9/11)?

Carminha tenta enganar Tufão, mas a situação começa a sair do controle. Ivana discute com o irmão e avisa que vai sair de casa. Preocupada com a filha, Muricy tenta controlar o surto da jovem por causa de Max.

Em outro momento, Carminha aconselha Ivana a se afastar de Max. A vilã também faz um acordo com Neide, que acaba tendo participação importante nos acontecimentos do capítulo.

Nina alerta Jorginho sobre visita de Carminha

Nina descobre que Carminha pretende ir à casa de Neide e avisa Jorginho. Enquanto isso, Neide mente para Tufão, deixando Jorginho desesperado com a situação.

Mais tarde, Tufão flagra Carminha na casa de Neide. A vilã tenta explicar o motivo de sua presença e inventa uma história para o marido, mas ele não acredita na versão apresentada.

A desconfiança de Tufão aumenta ainda mais quando Ágata ouve Carminha e Max discutindo. A menina decide contar ao pai o que presenciou, acrescentando mais um problema para a madrasta.

Santiago expulsa Nilo da casa de Lucinda

Santiago expulsa Nilo da casa de Lucinda, provocando mais um conflito entre os personagens. Enquanto isso, Leleco conta a Muricy sobre o desvio do dinheiro da ONG, assunto que já havia despertado a desconfiança de Tufão.

Cadinho também conversa com Noêmia e revela que possui dinheiro guardado na Suíça. Já Leandro é surpreendido por Suelen, que pede que ele forme uma dupla com Wallerson.

