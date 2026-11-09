Resumo Avenida Brasil 09/11 a 13/11: Carminha é desmascarada e expulsa da mansão

Acompanhe a semana decisiva de Avenida Brasil e veja como a queda de Carminha muda tudo na mansão. Confira as emoções no resumo completo!

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A semana de Avenida Brasil, entre os dias 9 e 13 de novembro, será marcada pela queda de Carminha e pelas consequências de seu envolvimento com Max.

Depois de desconfiar das atitudes da esposa, Tufão passa a seguir seus passos e descobre que ela está entregando dinheiro ao amante.

A situação se agrava quando Carminha tenta se livrar de Max, mas o plano termina com o resgate dos dois após o naufrágio da lancha.

Nos capítulos seguintes, Max prepara sua vingança e consegue expor o relacionamento secreto com Carminha diante da família de Tufão.

O que acontece em Avenida Brasil nesta semana?

Segunda-feira, 09/11 (Capítulo 152)

Carminha tenta enganar Tufão, enquanto Ivana discute com o irmão e avisa que pretende sair de casa. A vilã também faz um acordo com Neide. Em outra parte da trama, Nicole e sua trupe invadem a casa de Diógenes e levam Dolores embora.

Leleco conta a Muricy sobre o desvio do dinheiro da ONG, e Cadinho revela a Noêmia que tem dinheiro na Suíça. Já Leandro fica surpreso quando Suelen pede que ele forme uma dupla com Wallerson.

Carminha aconselha Ivana a se afastar de Max, enquanto Muricy tenta controlar o surto da filha por causa do relacionamento. Neide mente para Tufão, deixando Jorginho desesperado. Nina descobre que Carminha pretende ir à casa de Neide e avisa Jorginho. Tufão decide seguir a esposa e a flagra no local.

Carminha inventa uma história para explicar a situação, mas ele não acredita. Além disso, Santiago expulsa Nilo da casa de Lucinda, e Ágata ouve uma discussão entre Carminha e Max, avisando o pai sobre o que presenciou.

Terça-feira, 10/11 (Capítulo 153)

Roni tenta animar Diógenes, enquanto Suelen fica furiosa por não ter aparecido em nenhuma foto na mídia. Wallerson convence a jovem a dar uma volta de carro com ele. Mais tarde, ela consegue despistá-lo e mente para Leandro ao chegar em casa.

Tufão presenteia Carminha com uma joia, mas decide segui-la. O ex-jogador acompanha a esposa até o barco de Max e a vê entregando ao amante o dinheiro obtido com a venda do presente. Max ameaça Carminha, e Tufão procura Nina para saber o que ela conhece sobre a relação dos dois.

Abalado com o que descobre, ele sai de casa. Enquanto isso, Max revela a Ivana que é filho de Lucinda. Olenka e Beverly contam detalhes sobre a família de Tufão para Monalisa.

Carminha, por sua vez, convence Lúcio a afundar o barco de Max com ele dentro. Lucinda tem um mau pressentimento e resolve se esconder na embarcação. Para completar, Janaína revela a Jorginho que Lúcio mantém um caso com sua mãe.

Quarta-feira, 11/11 (Capítulo 154)

Carminha coloca um remédio na bebida de Max, enquanto Lucinda observa os movimentos de Lúcio. Quando o barco começa a afundar, Lucinda pede ajuda pelo rádio. Ela e Max acabam sendo salvos por pescadores. A notícia do naufrágio da lancha chega até Muricy, e Ivana fica desesperada.

Tufão e Leleco contam a Jorginho que Max morreu, mas o homem sobrevive e afirma a Lucinda que pretende se vingar de Carminha. Ele ainda consegue pegar cópias de suas fotos comprometedoras com a vilã. Tufão avisa Carminha que pretende se separar dela.

Enquanto isso, a megera presenteia Lúcio com seu carro, e Janaína pede a Zezé que a leve até a chácara. Lucinda conta a Nina que Carminha tentou matar Max. A vilã se apavora quando vê o amante na mansão, mas ele a ironiza. Jorginho também vai até a casa.

Quinta-feira, 12/11 (Capítulo 155)

Carminha tenta convencer Max de que está arrependida, mas ele não parece disposto a esquecer o que aconteceu. Max também impede a fuga da vilã quando a encontra tentando deixar a mansão. Enquanto isso, Jorginho alerta a mãe de que o amante pretende se vingar dela.

Suelen é convidada por Wallerson para viajar, mas o rapaz acaba destratando a jovem e a expulsa de sua casa. Os dois ainda são fotografados juntos. Em outra parte da trama, Iran pede Débora em casamento. Janaína convence Lúcio a abandonar Carminha.

Antes de deixar a mansão, Max entrega a Ivana uma caixa com porta-retratos destinados à família. Ao abrir o presente, ela se desespera ao encontrar as fotos de Carminha e Max juntos. Tufão confronta a esposa, que finalmente é desmascarada.

Max volta para o lixão, enquanto Carminha enfrenta a família do ex-jogador. Tufão decide expulsá-la da mansão. Sem ter para onde ir, a vilã pede abrigo em uma igreja.

Enquanto isso, Muricy tenta se explicar com Adauto, e Jorginho se sente culpado pelo sofrimento de Tufão. Lucinda repreende Max por ter prejudicado Carminha.

Sexta-feira, 13/11 (Capítulo 156)

Janaína aconselha Lúcio a se afastar de Carminha, enquanto Suelen continua mentindo para Leandro. Verônica e Alexia desconfiam de Cadinho, e Noêmia sai com Jimmy. Mais tarde, ele pede a jovem em namoro. Roni também pede a Diógenes que faça uma divisão dos lucros.

Monalisa descobre que Carminha foi expulsa da mansão. Tufão reconhece sua dívida com Nina, enquanto Monalisa confronta a vilã e descobre uma armação do passado. Adauto, por sua vez, abandona Muricy.

Nilo alerta que Lucinda está sendo enganada por Santiago, e o vilão descobre que Carminha foi desmascarada. Tufão, Muricy e Leleco ficam preocupados com Ivana, que ameaça Max com uma faca. O rapaz, porém, a humilha.

Lucinda pede a Santiago que ajude Carminha, mas ele despista a mulher e recebe uma visita suspeita. No desfecho da semana, Santiago fecha um negócio com um bandido, levantando novas dúvidas sobre suas intenções.

