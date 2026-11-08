Do crochê ao tie-dye: O garimpo de estilistas nordestinos que molda o figurino de 'Lá na Minha Terra'

Sob a direção da figurinista Julia Ayres, novela aposta na moda afetiva, valorizando o artesanato local e a herança de Mestre Vitalino

por Giovanna Torreão
Do crochê ao tie-dye: O garimpo de estilistas nordestinos que molda o figurino de 'Lá na Minha Terra'
Lá Na Minha Terra - Globo/Estevam Avellar

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A moda na teledramaturgia contemporânea deixou de ser apenas um elemento de composição estética para se tornar uma poderosa ferramenta de narrativa e valorização cultural. Em Lá na Minha Terra, a nova novela das seis da TV Globo que estreia em 9 de novembro de 2026, o figurino assume um papel central na construção da identidade e do afeto dos personagens.

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Garimpo pela Região

Sob o comando da figurinista Julia Ayres, a equipe de produção mergulhou em uma extensa pesquisa de campo, passando uma semana inteira em Fortaleza realizando compras diretamente com designers e estilistas do Ceará e de Pernambuco. O objetivo principal foi fugir de produções padronizadas e incorporar técnicas manuais tradicionais à narrativa da novela.

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Maria Lina (Arianne Botelho) e Raimundo Gerardo (Danilo Mesquita) na novela Lá Na Minha Terra - Divulgação

  • Técnicas artesanais em destaque: Peças em crochê, macramê e tie-dye ganham forte destaque, especialmente no núcleo da protagonista Rosenda (Dira Paes). O figurino reflete a veia criativa da família, com personagens como a caçula Águeda (Carol Pinheiro) vestindo blusas em tie-dye desenvolvidas por designers nordestinos.
  • Conexão com a arte em barro: A direção de arte comandada por Guga Feijó também celebrou a herança cultural do Nordeste ao contar com peças exclusivas produzidas artesanalmente por Emanuel Vitalino, neto do lendário Mestre Vitalino. As obras enriquecem o universo do personagem Dodô (Vicenthe Delgado), jovem artista plástico da trama, decorando a sala da casa da família Madeira.

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Dira Pes na novela Lá Na Minha Terra - Divulgação

Estética a serviço da história

O figurino e a caracterização em Lá na Minha Terra provam que a modernidade e a tradição podem caminhar lado a lado na televisão. Ao abrir espaço para o ecossistema criativo do Nordeste, a novela dita tendências de craftcore e moda afetiva, mostrando que a sofisticação nas telas também se faz valorizando as raízes e a economia criativa local.

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Bastidores da gravação da novela Lá Na Minha Terra - Divulgação

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Imagem de Giovanna Torreão

Giovanna Torreão

Coordenadora de Soft News no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Lidero equipes multidisciplinares na criação de conteúdo digital, estratégias de SEO e cobertura de entretenimento, cultura e estilo de vida.

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