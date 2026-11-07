Resumo de Iludida 09/11 a 13/11: Asya é sequestrada e Volkan descobre gravidez de Derin
Acompanhe os destaques da semana em Iludida e veja como reviravoltas intensas prometem mexer com todos. Confira tudo no resumo completo!
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A semana de Iludida, entre os dias 9 e 13 de novembro, será marcada por reviravoltas no desaparecimento de Derin e novos perigos para Asya.
Com a investigação policial avançando, Volkan e Selçuk entram na lista de suspeitos, enquanto a médica também é chamada para prestar esclarecimentos na delegacia.
Enquanto Gönül sofre com o desaparecimento da filha e faz um apelo público para encontrá-la, novas informações começam a surgir. Derin está grávida, e a descoberta muda a maneira como Volkan enxerga os últimos acontecimentos.
Ele passa a considerar a possibilidade de a própria esposa ter planejado o sequestro. Além disso, Selçuk e Volkan encontram a pessoa responsável pela manipulação do vídeo que expôs Asya.
O que acontece em Iludida de 9 a 13 de novembro?
Segunda-feira (9/11) – Capítulo 55
Volkan vai até a casa de Bahar e faz um forte desabafo aos gritos, sem perceber que Melih está presente. Enquanto isso, Asya chega ao hospital e encontra Derya, que, sem graça, conta que assumiu o cargo de médica-chefe. Cavidan também conversa com Gönül e relata a situação da médica na instituição.
Mais tarde, Volkan procura Asya para tentar se desculpar pela demissão provocada pelo escândalo na associação. No mesmo período, Derin liga para o marido em desespero e pede ajuda. Ao chegar em casa, ele encontra tudo revirado, e a polícia começa a investigar o desaparecimento.
Horas depois, o carro de Volkan é encontrado com fios de cabelo loiro no porta-malas. Preocupado com a filha, Haluk desconfia do genro e o ameaça.
Asya conversa com Turgay, que revela ter se encontrado com Derin alguns dias antes. Durante a investigação, o inspetor também conta a Melih um detalhe importante sobre o sumiço da jovem.
Terça-feira (10/11) – Capítulo 56
Volkan conta a Asya que está na mira da polícia. Enquanto isso, Melih começa a suspeitar que os dois estejam envolvidos no desaparecimento de Derin depois de ler o diário da sobrinha. As autoridades intensificam as investigações e decidem interrogar o arquiteto.
Selçuk também entra na lista de suspeitos e é levado à delegacia. Faruk aparece na casa de Asya, enquanto Haluk tenta consolar Gönül, que sofre com o desaparecimento da filha e cuida da neta. Na saída da delegacia, Volkan é abordado por Selçuk, e Haluk também discute com ele por causa de Derin.
Desesperada, Gönül faz um apelo à imprensa para conseguir informações sobre a filha. Asya, por sua vez, é surpreendida pela visita de um policial e precisa acompanhá-lo até a delegacia para prestar esclarecimentos.
Quarta-feira (11/11) – Capítulo 57
A imprensa se reúne em frente à casa de Asya e provoca um ataque de fúria em Volkan. Bahar e Ali acompanham pela televisão as notícias sobre o desaparecimento de Derin. Gönül continua sofrendo com a situação e fica ainda mais revoltada ao descobrir que Zeynep foi à casa de Asya para ver Ali.
Pelin recebe um pacote endereçado a Asya. Enquanto isso, Gönül tem uma crise de choro e se tranca no quarto. Preocupado com o desaparecimento da esposa, Volkan pede a Melih para consultar o diário de Derin em busca de pistas.
Pelin entrega a Asya um pacote que havia sido deixado no hospital. Selçuk percebe que está sendo seguido, e Derya decide se declarar para Turgay.
Quinta-feira (12/11) – Capítulo 58
Melih avista Faruk nos arredores da casa de Asya, vai atrás dele e faz várias perguntas, deixando o ex-paciente da médica assustado. Enquanto isso, constrangida pelos acontecimentos da noite anterior, Derya acorda na casa de Turgay e tenta agir naturalmente.
Gönül implora para que Volkan não leve Zeynep embora, enquanto Haluk recebe a visita da polícia. Asya também enfrenta consequências no hospital e é afastada da associação. Em busca de respostas, Selçuk e Volkan encontram a pessoa que Derin pagou para manipular o vídeo que expôs Asya.
Na loja, a assistente de Derin percebe que está sendo monitorada. Já no cativeiro, Derin tenta entender os motivos de ter sido sequestrada. Gönül briga com Melih e não aceita a aproximação do irmão com Bahar.
Em outra conversa, Derya conta a Asya que Derin está grávida e também revela a Melih informações sobre Mert. Sinan, por sua vez, tenta convencer Asya a se mudar para a Austrália.
Sexta-feira (13/11) – Capítulo 59
Melih marca um encontro com Bahar, mas não aparece e deixa a moça bastante decepcionada. Enquanto isso, Volkan relembra os últimos acontecimentos envolvendo Derin e começa a acreditar que a esposa pode ter planejado o próprio sequestro.
O arquiteto vai até a casa de Asya e se surpreende ao encontrar Cavidan no local. Durante a conversa, a médica revela que Derin está grávida. Em outro momento, Haluk e Gönül conversam, e o empresário pede desculpas por suas atitudes do passado.
Selçuk encontra Hicran desacordada em casa, enquanto Faruk continua seguindo cada passo de Asya. Melih questiona Bahar sobre seu passado, mas ela decide se afastar do inspetor.
A situação de Asya se torna ainda mais perigosa quando Faruk a aborda na porta de casa e a sequestra. No mesmo período, o investigador conta a Melih que há um novo suspeito no caso de Derin. Ao ouvir a informação, Melih reconhece imediatamente Faruk.