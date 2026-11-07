Resumo de Guerra das Rosas 09/11 a 13/11: Última semana tem separação e segredos revelados

Acompanhe as emoções da última semana de Guerra das Rosas e veja como revelações e separações marcam o fim da trama. Confira no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Guerra das Rosas 09/11 a 13/11: Última semana tem separação e segredos revelados
Novela Guerra das Rosas - Reprodução/Band

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A última semana de Guerra das Rosas começa com uma mudança importante na vida amorosa de Gulru. Depois de uma série de desentendimentos, a jovem decide colocar um ponto final no relacionamento com Omer.

Mesmo com a separação, o médico continua preocupado com as atitudes da ex-namorada, que segue envolvida em situações capazes de provocar novos conflitos.

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Nos capítulos finais da semana, a trama também traz uma descoberta envolvendo Gulru e Cicek. Mebrure conversa com integrantes da família Celik e, posteriormente, descobre que Gulru é responsável pelos problemas enfrentados por Cicek em seu casamento.

O que acontece na última semana de Guerra das Rosas?

Segunda-feira (9/11) — Capítulo 171

Gulru decide encerrar seu relacionamento com Omer depois de uma sequência de desentendimentos. A decisão representa uma mudança importante para o casal, que já vinha enfrentando dificuldades em meio às tensões que cercam a jovem.

Terça-feira (10/11) — Capítulo 172

A separação de Gulru e Omer se concretiza, mas o médico continua preocupado com as atitudes da jovem. Mesmo após o fim do relacionamento, as escolhas de Gulru despertam apreensão em Omer.

Quarta-feira (11/11) — Capítulo 173

Mebrure conversa com integrantes da família Celik. O resumo divulgado para o capítulo não apresenta outros detalhes sobre o encontro nem informa quais assuntos são discutidos entre eles.

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Quinta-feira (12/11) — Capítulo 174

Mebrure descobre que Gulru é responsável pelos problemas que Cicek enfrenta em seu casamento. A revelação acrescenta uma nova tensão à trama e pode influenciar a maneira como os personagens lidam com os conflitos familiares.

Sexta-feira (13/11) — Capítulo 175

A emissora não divulgou o resumo do último capítulo da novela. Por isso, ainda não há informações oficiais sobre os acontecimentos previstos para o episódio de sexta-feira.

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Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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