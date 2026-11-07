Lady Macbeth no sertão: O que esperar do embate explosivo entre Camila Morgado e Dira Paes em 'Lá na Minha Terra'

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A teledramaturgia de sucesso sempre soube transitar entre a pureza dos afetos populares e a densidade dos grandes conflitos de poder. Em Lá na Minha Terra, a próxima novela das seis da TV Globo que estreia em 9 de novembro de 2026, o autor Mario Teixeira e o diretor artístico Allan Fiterman apostam em um caldeirão dramático onde o sertão e a metrópole colidem de forma irreversível.



Se por um lado a jornada de Rosenda (Dira Paes) evoca a resistência e o despertar da maturidade, por outro, o núcleo urbano de São Paulo guarda uma das figuras mais magnéticas e espinhosas da trama: Ismália Alencar, interpretada com intensidade por Camila Morgado.

Arquétipo da ambição



Em entrevistas ao press kit da novela, o próprio autor revelou uma inspiração literária de peso para compor Ismália: a trágica Lady Macbeth, de William Shakespeare. Mulheres que atravessam mundos internos e externos para conquistar poder, status e controle encontram em Ismália um reflexo contemporâneo e afiado.

Casada com Cesário — que, sob a verdadeira identidade de Severino, abandonou a família no interior nordestino há mais de 15 anos para construir um império financeiro na capital —, Ismália não apenas participa ativamente dos negócios da empresa Veredon, como molda com mãos de ferro a vida ao seu redor. Para ela, o passado humilde do marido como jardineiro de sua casa é uma ferramenta constante de controle e diminuição, revelando uma personagem elitista, individualista e marcada por profundos preconceitos regionais.

Camila Morgado e Daniel de Oliveira atuam na novela Lá Na Minha Terra - Divulgação

Choque cultural e a farsa que desmorona



O grande motor narrativo que sustenta esse embate explosivo é a quebra inevitável dessa estrutura de luxo e silêncios. Quando Rosenda atravessa o país determinada a descobrir o paradeiro do marido, a farsa construída por Cesário/Severino começa a ruir pelas fundações.

Dois Brasis: O confronto entre Rosenda e Ismália — que inicialmente se encontram sem saber de sua ligação no jóquei clube paulistano — escancara as fraturas sociais do país, discutindo privilégios de classes e os impactos emocionais dos processos migratórios.

O confronto entre Rosenda e Ismália — que inicialmente se encontram sem saber de sua ligação no jóquei clube paulistano — escancara as fraturas sociais do país, discutindo privilégios de classes e os impactos emocionais dos processos migratórios. Afeto e poder: Enquanto Ismália governa seu casamento com rigidez e ambição, a revelação de que o marido tem uma esposa legítima na qual nunca se divorciou legalmente deflagra uma fúria desmedida. Sentindo-se traída em sua soberania, ela não hesita em expulsar Cesário sem olhar para trás.

Lá Na Minha Terra - Divulgação

Tragédia clássica



Ao contrapor a ética da terra e a resiliência sertaneja de Rosenda com a frieza corporativa e o apetite de poder de Ismália em São Paulo, Lá na Minha Terra prova por que a faixa das seis se consolidou como um espaço fértil para grandes debates comportamentais.

O embate entre Dira Paes e Camila Morgado promete parar o país, mostrando que, na teledramaturgia de Mario Teixeira, os contos populares dialogam diretamente com as tragédias universais mais clássicas.