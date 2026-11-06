Resumo de Iludida 06/11: Melih suspeita de plano entre Volkan e Asya

Acompanhe as emoções de Iludida nesta sexta-feira e veja como novas suspeitas deixam o clima de tensão ainda maior. Confira no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Iludida 06/11: Melih suspeita de plano entre Volkan e Asya
Novela iludida - Reprodução/Record

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O desaparecimento de Derin continua provocando tensão em Iludida. No capítulo desta sexta-feira (6/11), a investigação policial ganha novos desdobramentos, e Selçuk passa a ser considerado um dos suspeitos pelo sumiço da jovem.

Volkan também é interrogado pelas autoridades e conta a Asya que a polícia está cada vez mais desconfiada de seu envolvimento no caso. Enquanto as buscas continuam, Gönül não consegue esconder o desespero e decide fazer um apelo à imprensa para encontrar a filha.

A situação fica ainda mais delicada quando ela descobre que Zeynep está na casa de Asya. Já Melih começa a desconfiar de que Volkan e Asya possam ter planejado o sequestro de Derin.

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A repercussão do caso também aumenta fora da investigação. A imprensa acompanha os acontecimentos de perto e cerca a residência de Asya, provocando uma reação explosiva de Volkan.

O que acontece em Iludida nesta sexta-feira (6/11)?

Selçuk passa a ser um dos suspeitos pelo desaparecimento de Derin, enquanto Volkan é interrogado pela polícia. Depois de conversar com as autoridades, ele procura Asya e revela que os investigadores estão cada vez mais desconfiados dele.

Faruk também aparece na casa da médica. Enquanto isso, Melih começa a suspeitar que Volkan e Asya estejam envolvidos em um possível plano para simular o sequestro de Derin.

Gönül faz apelo à imprensa para encontrar Derin

Desesperada com o desaparecimento da filha, Gönül decide recorrer à imprensa e faz um apelo para conseguir informações que ajudem a encontrar Derin. A mãe sofre com a situação e fica ainda mais revoltada ao descobrir que Zeynep está na casa de Asya.

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Hicran tenta conversar com Gönül e Haluk, mas os dois a ignoram. Enquanto isso, Bahar e Ali acompanham pela televisão as notícias sobre o caso, que ganha cada vez mais repercussão.

Imprensa cerca a casa de Asya e Volkan perde o controle

A investigação passa a movimentar também a rotina de Asya. A imprensa se reúne em frente à casa da médica e começa a registrar os acontecimentos, aumentando a pressão sobre os envolvidos.

A presença dos jornalistas provoca um ataque de fúria em Volkan. Em outro momento, Pelin recebe um pacote endereçado a Asya, o que acrescenta mais um elemento aos acontecimentos do capítulo.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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